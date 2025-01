Volete un horror con elementi survival e gratis? Ci pensa Steam

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life, ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Steam vi offre gratis a partire da oggi è Rake Remastered, un survival con influenze horror in cui dovrete scappare da un predatore.

Ecco la descrizione di Rake Remastered:

«Sopravvivi all'inseguimento di un predatore mostruoso in "Rake Remastered", un omaggio all'originale del 2015. Scopri misteri armati di trappole e telecamere. Supera in astuzia il Rake, sopravvivi all'incubo.»

Rake Remastered vi trascina in una lotta per la sopravvivenza contro un predatore mostruoso, rendendo omaggio al classico del 2015 che ha terrorizzato i giocatori. Addentratevi in una foresta spietata e inquietante, dove ogni ombra potrebbe nascondere un pericolo mortale.

Nei panni di investigatori, sarete chiamati a svelare il mistero di una serie di inquietanti sparizioni. Equipaggiati solo con alcune trappole, telecamere e il vostro ingegno, dovrete esplorare un paesaggio ostile, raccogliere indizi disturbanti e fronteggiare una creatura spietata che vi segue nell'oscurità.

La foresta custodisce i suoi segreti con gelosia, e il confine tra cacciatore e preda si assottiglia a ogni istante. Sarete abbastanza astuti da sfuggire al Rake e sopravvivere all'incubo? Oppure diventerete la prossima vittima di questa creatura terrificante?

Avete poco tempo per scaricarlo, però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

