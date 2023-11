Volante Thrustmaster T248 ora a un prezzo TOP: 229€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Gli appassionati dei videogiochi di corse possono ora mettere le mani sul volante Thrustmaster T248 per Xbox e PC, proposto a un prezzo ridotto (cosa che non succede tanto spesso) in occasione del Black Friday: il prezzo è ora sotto i 230 euro.

Thrustmaster T248, chi dovrebbe acquistarlo?

Il volante Thrustmaster T248 è perfetto per chi vuole godersi al massimo delle possibilità i suoi giochi automobilistici preferiti: attraverso un volante come questo, infatti, è possibile vivere appieno l'esperienza di guida, con tanto di simulazione degli scossoni che lo sterzo riceve dalle sollecitazioni esterne durante la corsa – grazie al force feedback, di cui questo modello è equipaggiato.

Il design del volante, inoltre, lo rende perfetto anche per la durabilità o per regalarlo a degli appassionati: è infatti rifinito in pelle, come quello di una vera autovettura, e propone ben venticinque pulsanti che potete personalizzare per adattare l'esperienza di guida alle vostre necessità.

Inoltre, ad accompagnare il volante abbiamo anche la pedaliera, realizzata con pedali magnetici brevettati, per favorire una lunga durata nel tempo. Insomma, è l'acquisto ideale per gli amanti dei videogiochi di corse che non vogliono – e non possono – accontentarsi di giocare solo con un controller.

Vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta in corso. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

