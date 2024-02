Vendite in calo per i videogiochi a gennaio, ma The Last of Us domina

Con il 2024 iniziato da pochissimo è interessante capire come andrà l'annata dal punto di vista delle vendite e, con i dati rilevati per il mese di gennaio possiamo notare come console e videogiochi siano in calo, con l'eccezione di The Last of Us Part II Remastered.

Già nei primi giorni dopo il lancio avevamo visto come il ritorno del capolavoro di Naughty Dog era stato accolto con grande entusiasmo dai giocatori, che hanno premiato il lavoro di rimasterizzazione comprandolo in massa.

E, in un periodo in cui il destino dei videogiochi in edizione fisica è sempre più in discussione, come stanno andando in generale i videogiochi?

Lo svela Games Industry, che riporta i dati di vendita di console e videogiochi per gennaio 2024.

A gennaio sono stati venduti 2.47 milioni di giochi, sia fisici che digitali, con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'anno scorso non c'è stato un numero enorme di nuove uscite, tolto Dead Space Remake, ma quest'anno c'erano più prodotti pubblicati.

Tra quelle inedite c'è proprio il menzionato The Last of Us Part II Remastered che, subito sotto a EA Sports FC 24, è la nuova uscita più venduta del mese.

Nello stesso periodo sono state vendute quasi 111.000 console, con un calo del 19% rispetto allo scorso gennaio. Tutte le piattaforme hanno visto dei cali di vendite: per Xbox Series X|S sono calate del 7%, PS5 del 17% e Nintendo Switch del 31%.

Per altro è interessante notare questo dato perché, nel 2023, abbiamo avuto per la prima volta tutte le console disponibili per un lungo periodo senza la proverbiale crisi delle scorte.

Tuttavia Nintendo Switch ha conquistato il trono del Giappone in questo periodo, risultando essere complessivamente la console più venduta nel Sol Levante di sempre.

