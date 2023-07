Diablo IV, è già tempo di update e novità: Blizzard fissa l'appuntamento

Al momento del suo debutto, Diablo IV è senz'altro riuscito a conquistare pubblico e critica, tra cui il nostro Marcello Paolillo, che ha firmato la video recensione completa del titolo Blizzard Entertainment. E ora, dopo il lancio del mese scorso, è già il momento di nuovi aggiornamenti per il titolo ad altissimo tasso di Lilith.

Con una nota stampa e un post sul suo blog, infatti, Blizzard ha confermato che nei prossimi giorni terrà un evento in live streaming dove svelerà le novità in arrivo, sia per Diablo IV che per il suo Diablo Immortal.

Durante l'appuntamento, che si terrà il 6 luglio alle ore 20.00 italiane sul canale Twitch ufficiale della saga, scopriremo prima di tutto delle novità sulla nuova classe in arrivo in Diablo Immortal. Inoltre, ci saranno i dettagli sulla prima stagione di Diablo IV, oltre all'introduzione di alcuni aggiornamenti generali e la possibilità di porre domande agli sviluppatori.

Come spiegato dagli organizzatori:

«Inizieremo la diretta live con un approfondimento fornito dal progettista della narrativa senior Ryan Quinn e dal capo progettista dell'esperienza utente Chris Liao sulla nuova mostruosa classe in arrivo in Diablo Immortal a metà luglio. Poi il nostro presentatore, il direttore associato della community Adam Fletcher, introdurrà il direttore di gioco associato Joseph Piepiora e il capo produttore di gioco Timothy Ismay che annuncerà la prima Stagione di Diablo IV, assieme a degli aggiornamenti generali. Avrai anche la possibilità di fare domande al team di sviluppo durante una sessione di domande e risposte in tempo reale al termine della diretta».

Vale la pena ricordare che, per accedere alle stagioni, è necessario avere completato la campagna di Diablo IV. Il lancio della stagione 1 in questo caso era stato previsto per circa metà/fine luglio, quindi siamo nella tabella di marcia prevista da Blizzard.

Sappiamo che ogni nuova stagione dovrebbe portare anche un nuovo battle pass, tra oggetti cosmetici e altri bonus unici legati alla stagione specifica. Attendiamo però di vedere da vicino cosa sarà svelato durante il live streaming, per farci un'idea di quello che sarà il supporto a lungo termine per il gioco.

Diablo IV è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Se interessati, potete comprare il gioco su Amazon.