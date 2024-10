Vi manca il "vecchio" Dragon Age? Ecco un bundle gigante di fumetti a pochi euro

Con l'arrivo di Dragon Age The Veilguard c'è stata inevitabilmente una volontà di parlare ancora della saga di BioWare, tra chi ha accettato la nuova proposta ludica e chi invece non riesce a non pensare al passato.

Dragon Age The Veilguard sembra infatti un videogioco che non farà troppo felici i fan storici della saga. Mentre il gioco sta per arrivare nelle mani di tutti, c'è chi lo sta analizzando per capire cosa ci si può aspettare dal ritorno di una saga storica come questa.

Advertisement

Se siete tra quelli che non riesce a immaginare il mondo di Dragon Age come l'ha riproposto The Veilguard, allora dovreste dare un'occhiata al bundle che propone Humble Bundle in questi giorni.

Il noto sito che propone bundle di prodotti a scopo benefico ha infatti creato un bundle dedicato ai più importanti franchise di BioWare. Con le solite proposte a varie fasce di prezzo, potete portarvi a casa tanti fumetti di Dragon Age e Mass Effect a pochi euro.

Ecco la descrizione del bundle:

«Immergetevi nei mondi di Dragon Age e Mass Effect grazie a una raccolta di fumetti targata Dark Horse, che porta su pagina gli universi magistralmente creati da BioWare! Preparatevi per l'alta avventura con Dragon Age: The Missing, il fumetto che fa da preludio a Dragon Age: The Veilguard, atteso quarto capitolo dell’amata serie RPG. Scoprite le avventure “offscreen” di Commander Shepard in Mass Effect Volume 1: Redemption, ambientato dopo gli eventi di Mass Effect 2. Con più di 15 volumi avvincenti di Dragon Age e Mass Effect, questo bundle supporta anche l’associazione benefica Child’s Play!»

A scanso di equivoci specifichiamo che si tratta delle versioni digitali degli albi in questione (quelli fisici li trovate su Amazon), ma si tratta se non altro di un ottimo modo per tornare a sognare in quel mondo fantasy che vi manca tanto. Se vi manca, tanto almeno, in attesa del ritorno di Mass Effect per cui tutti temiamo un po'.

Di Dragon Age The Veilguard vi avremmo parlato volentieri anche in chiave videoludica. Tuttavia ci sono state cause di forza maggiore che ce l'hanno impedito: ve l'abbiamo raccontato qui.