Venom scatenato nel trailer di lancio di Spider-Man 2

In vista del lancio del gioco su PS5 nel corso della prossima settimana, Insomniac Games ha deciso di offrire ai giocatori il sorprendente trailer di lancio di Marvel's Spider-Man 2.

Il gioco (che potete prenotare su Amazon) sarà infatti assolutamente imperdibile per tutti i fan dell'eroe Marvel.

Nelle scorse ore giocatori hanno tra l'altro potuto dare il via al preload, in attesa dell'uscita del titolo prevista per il 20 ottobre.

Ora, dopo che Insomniac Games ha rilasciato il primo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2, è il momento dell'ultimo trailer.

Come riportato anche su ResetEra, il nuovo filmato - visionabile poco sopra - ci immerge nella nuova avventura di Peter e Miles.

Della durata di poco più di un minuto, il trailer è ricco di scene inedite (incluso qualche spoiler), quindi non guardatelo se non volete godervi la sorpresa.

In caso contrario, il video vi preparerà alla nuova e intensa avventura che vivrà Spider-Man, in esclusiva assoluta su console PlayStation 5, con Venom pronto a fare il suo debutto all'interno dell'universo Marvel messo in piedi dagli sviluppatori (e sembra davvero agguerrito).

La sinossi ufficiale recita:

Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales tornano su PS5 per una nuova emozionante avventura della serie acclamata dalla critica Marvel's Spider-Man. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l'iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Restando in tema, stando alle parole dell'attore che interpreta Peter Parker, non abbiamo ancora visto niente di ciò che Marvel's Spider-Man 2 ha da offrire.

Ma non solo: sul noto portale eBay potete acquistare il bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 a un prezzo davvero allettante. Approfittatene ora prima che vada esaurito.