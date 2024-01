Vendono prodotti contraffatti di Final Fantasy e Nier: Square Enix denuncia 9 persone

Gli appassionati di action figure e, in generale, merchandise videoludico sanno quanto è semplice a volte cadere in prodotti contraffatti, come le statue di Final Fantasy e Nier che alcuni vendevano, spacciandole per vere.

Ci sono tantissimi prodotti, soprattutto per le saghe più famose come potete vedere su Amazon, e per le aziende quanto per gli appassionati non è facile riuscire a gestire il traffico con i prodotti unicamente originali.

Square Enix ha infatti bloccato nove persone per aver venduto merchandise non ufficiale dei suoi franchise, in particolare le saghe videoludiche citate poco sopra.

Come riporta il comunicato ufficiale, le autorità legali della Repubblica popolare cinese hanno accusato penalmente degli individui per la produzione e distribuzione di versioni contraffatte dei prodotti legati a marchi di Square Enix.

Un totale di nove persone: sei coinvolte nella distribuzione e tre nella produzione. Tutte sono state accusate nel maggio del 2023, nella provincia del Guangdong in Cina, dopo delle segnalazioni avanzate da diverse società giapponesi e cinesi.

Le suddette accuse penali sono il risultato di una richiesta presentata da Square Enix alle autorità giudiziarie sulla base delle informazioni raccolte attraverso indagini indipendenti e di uno speciale lavoro di collaborazione condotto con società investigative e colleghi dell'azienda.

Contestualmente all'accusa sono stati sequestrati anche molti prodotti dai magazzini dal gruppo di falsari, legati ai franchise di Final Fantasy e Nier: Automata. I prodotti erano destinati alla vendita sulle principali piattaforme di distribuzione in Cina, Giappone e paesi occidentali.

Mentre Square Enix avverte i propri clienti e distributori di rimanere vigili e di proteggersi dalle contraffazioni, contestualmente promette anche di creare prodotti e servizi sempre migliori così da contrastare i falsari.

