Max Payne 3 Remastered sarebbe "morto" per colpa di GTA

Secondo quanto rivelato dal noto leaker Tez2, i fan che speravano in un ritorno di Max Payne 3 in versione rimasterizzata potrebbero dover dire addio ai loro sogni — almeno per ora.

A quanto pare, Rockstar Games avrebbe inizialmente previsto un porting del celebre sparatutto del 2012 (che trovate ancora su Amazon), ma il progetto sarebbe stato accantonato dopo la debacle della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

Il disastroso lancio della raccolta rimasterizzata dei classici GTA 3, Vice City e San Andreas, afflitta da bug, problemi grafici e un generale senso di trascuratezza, sembra aver frenato l’entusiasmo di Rockstar e della controllante Take-Two nel riproporre in chiave moderna altri titoli storici.

Il timore di ripetere gli stessi errori potrebbe aver portato a una revisione delle strategie legate alle riedizioni.

Tez2 ha affermato che durante l’era pandemica era previsto un port di GTA 4, seguito da quello di Max Payne 3, ma tutto sarebbe cambiato dopo il flop della trilogia. Ad oggi, il futuro di Max Payne 3 resta quindi in bilico, senza alcuna conferma ufficiale e con sempre meno certezze.

Tuttavia, una speranza per i fan del franchise rimane viva: Remedy Entertainment è al lavoro sui remake dei primi due Max Payne, attualmente in piena fase di sviluppo. È possibile che, qualora questi vengano accolti positivamente, un’edizione definitiva che comprenda anche il terzo capitolo possa vedere la luce in futuro.

Da amante di Max Payne, questa notizia lascia l’amaro in bocca. Il gioco era forse il capitolo più maturo e stilisticamente riuscito della saga, capace di unire narrazione cupa, gameplay frenetico e una colonna sonora memorabile.

È un peccato che un titolo così meritevole rischi di rimanere bloccato su hardware ormai superati.

Speriamo che il successo dei remake dei primi due capitoli spinga Rockstar a ridare nuova vita anche all’ultimo atto di questa tragica epopea noir.