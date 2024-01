No, quel personaggio di Final Fantasy 7 non entrerà in Tekken 8 (per ora)

Non è la prima volta che Final Fantasy invade altri videogiochi: c'è infatti la collaborazione con Apex Legends, il crossover con Fall Guys e molto altro ancora.

Anche Tekken 7 (che trovate su Amazon) ha visto anche un crossover con il franchise di Square Enix, con l'aggiunta di Noctis di Final Fantasy XV come terzo personaggio DLC del picchiaduro.

Advertisement

L'unico personaggio di Final Fantasy VII che tutti vorremmo vedere in Tekken 8, tuttavia, non è previsto - o almeno, non ancora.

Come riportato anche da PCGamesN, infatti, Tifa non sembra infatti destinata al momento a entrare nel roster di lottatori del nuovo picchiaduro Bandai Namco.

Ci sono molti personaggi iconici di Final Fantasy: da Cloud e Sephiroth, passando per Clive e Torgal. Ce n'è uno che i giocatori vorrebbero vedere in Tekken 8 ma il director Katsuhiro Harada non sembra al momento favorevole.

Rispondendo a un tweet di Harada che mostra Tekken 8 e Final Fantasy VII: Rebirth condividere uno stand al Taipei Game Show, un giocatore scrive: «Tifa Lockhart sarebbe assolutamente incredibile se riuscisse a entrare in Tekken 8 questa volta Harada-San!».

E non sono i soli: un'intera serie di commenti chiede se la protagonista di FF7 entrerà o meno in Tekken 8, cosa che probabilmente ha spinto Harada a rispondere.

«Sappiamo tutti che è attraente e lo capisco. Ma per il momento non abbiamo ancora deciso nulla riguardo ai personaggi ospiti, ecc.». Non ci resta che incrociare le dita, quindi.

Restando in tema, la lista dei Trofei di Tekken 8 è stata resa pubblica e a quanto pare sembra essere piuttosto semplice mettere mano al Trofeo di Platino.

Infine, su SpazioGames abbiamo pubblicato un utile recap con tutte le informazioni sul nuovo picchiaduro targato Bandai Namco: dategli un'occhiata.