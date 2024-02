Bandai Namco ha cancellato almeno 5 videogiochi in sviluppo

In questo periodo in cui i videogiochi stanno subendo degli scossoni notevoli, tra licenziamenti e ristrutturazioni, molte grandi aziende stanno rivalutando il loro business e tagliando, dove necessario, i videogiochi in sviluppo che rischiano di non creare guadagni. Tra queste c'è Bandai Namco che ha cancellato molti giochi che erano in lavorazione.

Come riporta VGC, infatti, Bandai Namco ha confermato di aver recentemente cancellato almeno cinque giochi in sviluppo con l'obiettivo di avere un controllo di qualità più rigoroso in futuro.

Advertisement

Dalle analisi del terzo trimestre fiscale terminato a dicembre, l'azienda ha affermato che la sua divisione dedicata ai contenuti digitali (e quindi videogiochi) ha registrato un calo delle vendite nette dell'8.9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un calo del 96.5% nelle entrate.

Sebbene i videogiochi dei franchise come Dragon Ball (con Sparking Zero in arrivo tra l'altro) e One Piece rimangano stabili in Giappone e all'estero, con Armored Core VI che ha fatto la sua parte, Bandai Namco ha spiegato che il fatto che non ci sia stato un gioco di altrettanto successo dopo l'uscita di Elden Ring ha creato probabilmente questo calo considerevole.

Inoltre ha spiegato che c'è stato un processo di revisione dei progetti in sviluppo, il quale ha portato alla scelta della cancellazione di alcuni videogiochi che erano in sviluppo:

«Lo smaltimento dei lavori in corso è stato deciso in conformità con le regole interne in materia di valutazione, e anche i giochi online e gli altri prodotti soggetti a tale cessione sono stati implementati in conformità con queste regole. [...] Abbiamo inoltre deciso di interrompere lo sviluppo di almeno altri cinque titoli in fase di sviluppo e abbiamo registrato una perdita da cessione.»

«In futuro, costruiremo un portafoglio di titoli ottimale e ben bilanciato, esamineremo attentamente il nostro sistema di sviluppo e rafforzeremo lo sviluppo con un'enfasi sulla qualità», ha dichiarato Bandai Namco nella restituzione dell'analisi dei risultati finanziari.

Per fortuna Tekken 8 è stato già lanciato ed è anche un successo per Bandai Namco, e lo potete trovare su Amazon al miglior prezzo su tutte le piattaforme.

Proprio l'ultimo episodio della saga di picchiaduro è stato considerato un successo dall'azienda:

«Anche Tekken 8, che è già in vendita, è in anticipo rispetto alle spese per quest'anno fiscale, ma è stato ben accolto dai fan e si prevede che contribuirà a ripetere le vendite nel prossimo anno fiscale.»

Bandai Namco ha concluso l'intervento dando appuntamento all'uscita dei contenuti aggiuntivi per Elden Ring, con l'atteso DLC che è ancora avvolto nel mistero.