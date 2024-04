La patch 1.04 di Tekken 8 è in arrivo: ecco le novità

Tekken 8 è più vivo che mai grazie al supporto costante di Bandai Namco e, mantenendo sempre un certo ritmo, il team di sviluppo ha ufficializzato l'arrivo della patch 1.04.

L'ottavo capitolo regolare della saga di picchiaduro (che trovate su Amazon) continua a tenere alta l'attenzione dei giocatori grazie a tanti aggiornamenti costanti, più o meno importanti.

Di recente è arrivato l'attesissimo Eddy, purtroppo insieme ad alcune polemiche e problemi relativi all'inserimento di un nuovo pass che non è piaciuto ai giocatori, per usare un eufemismo.

Per fortuna la patch 1.04 è qui per risolvere alcuni problemi.

Come segnalato da Bandai Namco sul sito con la patch note (la vedete qui), Tekken 8 si prepara a migliorare ancora.

In arrivo nella nottata dell'8 maggio, la patch si concentra moltissimo sul cambiare l'efficacia e il comportamento delle mosse di molti personaggi, spiegati per intero nella patch note completa, ma non solo.

Verranno aggiunti nuovi articoli nell'odiato Tekken Shop, così come ci saranno miglioramenti delle funzionalità e correzioni di bug, nuovi pacchetti di collezionabili, un costume tradizionale per Lili e un elemento di personalizzazione dell'avatar gratuito.

Tra i miglioramenti funzionali, correzioni di bug, ecco le novità:

Ottimizzazione della trasmissione e della ricezione dei pacchetti, nonché dell'elaborazione del rollback durante le partite online.

Miglioramento della logica per il rilevamento del ritardo di elaborazione visualizzato come icona rossa nell'angolo in basso a destra dello schermo durante le partite online.

I nomi dei parametri per ciascun elemento in "STATISTICHE DI GIOCO" sono stati migliorati per una maggiore chiarezza.

Miglioramento apportato a "I miei replay e suggerimenti" che consente ai giocatori di saltare le animazioni di ingresso e vittoria durante la riproduzione del replay.

Tempi di caricamento ottimizzati in "Replay emozionante".

Risolto un problema in "Personalizzazione del personaggio" in cui era possibile personalizzare contemporaneamente sia "Kijin Face Guard" che "Surgical Mask" per Reina.

Risolto un bug nella "Personalizzazione del personaggio" per cui il colore della pelle della parte superiore del corpo non era quello previsto.

Sono stati implementati altri miglioramenti vari e correzioni di bug.

E non è finita qua, perché Bandai Namco ha già svelato la nuova espansione e il prossimo personaggio DLC in arrivo su Tekken 8, e piacerà senz'altro ai fan.