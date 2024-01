Vampire Bloodlines 2 è risorto e mostra il gameplay esteso

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è un videogioco reale, e una nuova conferma ce l'abbiamo avuta oggi con il primo gameplay esteso mostrato dal team di sviluppo, con un doppio video per altro.

Il titolo sarebbe dovuto uscire molto tempo fa e avrebbe segnato il grande ritorno videoludico dello storico gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, ed è atteso da molti fan.

Paradox Interactive ha pubblicato il primo trailer di gameplay del turbolento Vampire The Masquerade Bloodlines 2, titolo che utilizzerà per la prima volta l'Unreal Engine 5.

Come è lecito immaginare, il trailer ci dà finalmente una prima idea di come si comporterà il gioco sotto la guida di The Chinese Room:

«Il gameplay e l'azione di Bloodlines 2 sono una sorta di danza», affermano gli sviluppatori.

Mentre i giocatori esplorano il mondo, si immergono nell'atmosfera e fanno scelte strategiche, influenzano le loro relazioni con i personaggi che li circondano. I giocatori possono scegliere la loro leggenda, ma il mondo è dinamico e i personaggi ricorderanno come vengono tratti.

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è ambientato ovviamente nel World of Darkness, precisamente a Seattle, una città piena di persone e gruppi affascinanti e talvolta pericolosi.

L'elemento interessante della storia è che il protagonista è un vampiro anziano con un ruolo specifico nella società dei vampiri: è uno sceriffo. Una personalità già nota, più saldamente radicata nella politica dei non morti di Seattle.

Ovviamente non ci resta che scoprire qualche dettaglio ulteriore su Vampire the Masquerade Bloodlines 2 in futuro, quando sarà disponibile entro la fine dell'anno. Se non altro siamo contenti di vedere il gioco andare verso una direzione, visto la turbolenta storia che ha vissuto.

Vampire Bloodlines 2 nel frattempo è passato anche di mano, è stato cancellato e lo sviluppo è sostanzialmente ricominciato da capo con il team che ha centellinato le informazioni.