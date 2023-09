Vampire Bloodlines 2 è tornato: c'è una data di uscita

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è finalmente uscito dall'ombra dopo tantissimo tempo in cui è rimasto nel silenzio più totale, rivelando: un nuovo trailer, un nuovo sviluppatore e una data di uscita.

Il titolo sarebbe dovuto uscire molto tempo fa e avrebbe segnato il grande ritorno videoludico dello storico gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, ed è atteso da molti fan.

Vampire Bloodlines 2 nel frattempo è passato anche di mano, è stato cancellato e lo sviluppo è sostanzialmente ricominciato da capo con il team che ha centellinato le informazioni.

Paradox Interactive aveva effettivamente detto che nel 2023 avremmo sentito parlare nuovamente del gioco e, di recente, la promessa è stata mantenuta.

Un nuovo trailer di Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è stato pubblicato qualche giorno fa, rinominato addirittura come "trailer di annuncio" visto che riprende le fila della sfortunata produzione.

«Trova il tuo posto nella battaglia futura e cerca di non lasciare che la città ti dissangui», consiglia la descrizione del trailer nell'annunciare anche che The Chinese Room si occuperà di riprendere i lavori su Vampire Bloodlines 2.

Una scelta audace visto che, finora, lo sviluppatore non si è mai cimentato in titoli dalla forte componente d'azione. Nel portfolio di The Chinese Room ci sono produzioni come Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther, videogiochi decisamente diversi da quello che sembra voler essere Vampire the Masquerade Bloodlines 2.

Titolo che uscirà nell'autunno del 2024, quindi con un rinvio imponente che speriamo serva al team per creare un prodotto valido e perfetto per i fan della saga.

L'ambientazione del gioco rimane sostanzialmente la stessa della sua precedente incarnazione, ma The Chinese Room ha apportato alcune modifiche. Bloodlines 2 è ancora ambientato in una versione della Seattle moderna nel cuore dell'inverno. La città è sotto assedio su tre fronti e c’è un vuoto di potere nella corte dei vampiri, che si è divisa in fazioni.

Finalmente il titolo ora ha una forma, in ogni caso, ben diversa da quella emersa qualche tempo fa relativa alla primissima incarnazione del progetto.