L'arrivo di Valorant su console è sempre più vicino

Valorant è stata una bella sorpresa per Riot Games e la sua community, visto che lo shooter ha guadagnato presto un certo successo e un suo pubblico.

Dal lancio ad oggi, Valorant ha mantenuto il suo pubblico sebbene l'effetto novità sia inevitabilmente finito, ma Riot Games aveva lasciato intendere che il titolo sarebbe potuto arrivare su altre piattaforme.

Dopo un silenzio assordante in questi anni, un recente datamining potrebbe aver svelato un avanzamento dei lavori, con la possibilità che lo shooter di Riot Games possa arrivare presto su console, anche Nintendo Switch (la trovate su Amazon).

Come riporta My Nintendo News, sono emersi alcuni dati che menzionano una potenziale versione per Nintendo Switch di Valorant tra le varie novità relative al titolo.

Al momento l'account originale da dove si è espansa questa informazione ha visto una rimozione del post (come potete vedere voi stessi), facendoci sospettare che l'informazione originale di PC_Focus sui social media possa avere un fondamento di verità.

Nel post c'erano anche riferimenti al crossplay, confermando ulteriomente la possibilità che Valorant si sita preparando a sbarcare su altre piattaforme. Tempo fa, Riot Games aveva anche pubblicato delle offerte di lavoro specificando tra i requisiti la "comprensione approfondita del mercato degli FPS per console", e gli indizi cominciano ad essere molti.

Certo le cose sono cambiate molto perché, insieme a tante altre aziende, anche Riot Games ha licenziato tantissime persone in tempi recenti. Precisamente 530 dipendenti, che hanno portato anche alla chiusura dell'etichetta Riot Forge.

Vedremo cosa succederà con i prossimi progetti, come il picchiaduro di cui si è parlato da tanto tempo e che di recente ha cambiato nome trovando una formula quasi impronunciabile, che potrebbe puntare ad un grande lancio su console a fare compagnia, forse, anche a Valorant quando Riot Games ci farà sapere cose ne sarà dello sparattutto tattico.