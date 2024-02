Il 2025 si sta delineando: a cosa giocheremo il prossimo anno?

Mentre il 2024 sta procedendo con le sue uscite – e potete tenerne monitorato il calendario nella nostra pagina con tutte le prossime release – anche il 2025 sta cominciando a farsi notare con dei nomi di peso.

Se è vero che sappiamo più o meno cosa ci attende per tutta la prima metà di quest'anno, infatti, ci sono publisher che hanno già confermato che salteranno il 2024 e lanceranno alcuni dei loro giochi nel 2025: ma quali giochi usciranno l'anno prossimo? Quali sono stati già confermati?

Giochi in uscita nel 2025

Al momento i nomi non sono ancora tantissimi, ma diversi di questi sono da tenere d'occhio con grande attenzione.

Advertisement

Il primo tra i giochi già confermati per il 2025 è ovviamente GTA VI, l'erede dell'apparentemente eterno GTA V che è stato svelato con un trailer alla fine del 2023. Non ci è ancora dato sapere quale potrebbe essere il periodo di lancio (potrebbe essere l'autunno, ma anche la primavera: al momento Rockstar non ha dato anticipazioni su questo) ma non ci sono dubbi che sarà una delle uscite più chiacchierate e più importanti.

Giocheremo nel 2025 anche a Death Stranding 2: On The Beach, come di recente confermato nello State of Play, con il prossimo gioco di Kojima Productions che quindi arriverà più o meno sei anni dopo il capostipite, che aveva debuttato l'8 novembre 2019 su PS4. In questo caso, sappiamo che il lancio è previsto solo su PS5.

Tra i giochi già confermati per il 2025 c'è anche Monster Hunter Wilds, che è stato svelato lo scorso dicembre durante i The Game Awards e che sbarcherà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento, come immaginerete, i dettagli specifici latitano, ma dovrà raccogliere l'eredità dei recenti episodi di enorme successo – uno su tutti, Monster Hunter World.

Sappiamo che arriverà nel 2025 anche Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, a sua volta prossimo capitolo dell'amata serie investigativa, con Nintendo Switch che quindi anche il prossimo anno avrà ancora delle uscite completamente originali e specifiche.

Per riassumere, quindi, l'elenco completo dei giochi in vista confermati per il 2025 comprende:

GTA VI (Rockstar Games)

(Rockstar Games) Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions)

(Kojima Productions) Monster Hunter Wilds (Capcom)

(Capcom) Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore (Level-5).

Vedremo come questo calendario si popolerà nel corso del 2024, quando saranno annunciati ulteriori giochi per l'anno venturo. E scopriremo anche se, effettivamente, il 2025 potrà davvero essere l'anno del lancio di una erede di Nintendo Switch, come suggerito dalle ultime novità.