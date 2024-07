Unreal Engine 5 migliorerà ancora, ed è merito di The Witcher 4

Per i suoi prossimi progetti videoludici, CD Projekt ha deciso di abbandonare definitivamente il suo RED Engine e passare ad Unreal Engine 5, con l'obiettivo di poter realizzare prodotti che siano davvero all'avanguardia.

Il team di sviluppo ha però ammesso che ci sono alcuni limiti nella struttura dell'engine di Epic Games che potrebbero essere migliorati e che stanno creando qualche problema di troppo nello sviluppo del successore di The Witcher 3 (che trovate invece su Amazon).

In vista dello sviluppo di The Witcher 4, che almeno a livello di organizzazione sembrerebbe essere piuttosto avanzato, CD Projekt ha svelato di aver iniziato a lavorare a contatto con Epic Games proprio per migliorare Unreal Engine 5: ciò dovrebbe comportare benefici anche per futuri videogiochi in sviluppo.

Lo svela l'Associate Game Director Pawel Sasko in un'intervista rilasciata al canale YouTube Flow Games, sottolineando che il team di sviluppo ha notato diversi limiti fastidiosi, ma ammettendo che lo stesso si poteva dire del loro engine proprietario (via Twisted Voxel).

Dato che prevedibilmente Epic Games e CD Projekt hanno opinioni diverse su cosa funzioni e cosa possa essere implementato meglio, la soluzione ideale è stata quella di lavorare fianco a fianco per comprendere insieme le migliorie strutturali da implementare sull'engine.

Insomma, se i prossimi videogiochi in Unreal Engine 5 potranno essere sviluppati più rapidamente e con meno limiti, buona parte del "merito" potrebbe essere proprio di The Witcher 4, al momento noto semplicemente come Project Polaris.

Ricordiamo che tra i numerosi progetti a cui sta lavorando CD Projekt ci sarà anche Sirius, un misterioso spin-off multiplayer di The Witcher: stando a un indizio presente nelle ultime offerte di lavoro, pare che potrebbero essere implementate diverse classi giocabili.

Restando in tema, recentemente il team di sviluppo ha ammesso di aver esagerato con una meccanica chiave di The Witcher 3, motivo per il quale si è vista meno spesso nei suoi DLC.