Uno streamer di Tekken 8 sta facendo sfaceli online con un solo tasto

Chi c'era nelle passate generazioni di Tekken ricorderà che c'era la leggenda metropolitana per cui Eddy Gordo si giocasse anche con un tasto e, come dimostra uno streamer di Tekken 8, è ancora così.

Nell'epoca storica dei vecchi Tekken, a differenza dell'ottavo che trovate a ottimo prezzo su Amazon, Eddy era considerato il personaggio perfetto per i neofiti e, allo stesso tempo, il terrore per gli stessi.

Con le sue mosse mirabolanti e la relativa semplicità d'uso, Eddy è sempre stato facile da usare e difficile da interpretare per i giocatori meno esperti.

Fino all'arrivo di Eddy come primo personaggio non potevamo sapere se in Tekken 8 avremmo rivisto questa tradizione tipicamente vintage, ma ora abbiamo un riscontro (tramite PC Gamer).

Lo streamer JimMashima ha creato uno script bot per poter giocare Eddy Gordo con un solo pulsante. In buona sostanza è l'equivalente del giocatore che preme i proverbiali tasti-a-casaccio e, a quanto pare, funziona.

L'Eddy robotico di JimMashima è riuscito a farsi strada online fino al rango di Eliminator, un rango non elevatissimo ma comunque sorprendente considerando che, come detto, il personaggio è stato giocato da uno script di Pyhton e un solo pulsante.

Al momento JimMashima sta riuscendo a mantenere Eddy in una serie di partite con poche sconfitte ogni tanto, dimostrando effettivamente la pericolosità di Eddy. Il quale si è assestato con un 33% complessivo di partite vinte, il tutto con un solo pulsante.

Vedremo se lo script sarà in grado di vincere contro i giocatori online anche dopo la prossima patch, che introdurrà moltissime novità all'interno di Tekken 8 tra pochissimo.

Per non parlare dei prossimi personaggi, tra cui Lidia Sobieska, primo ministro della Polonia che combatte con uno stile karate polacco: il secondo DLC sarà disponibile solo a partire da questa estate, ma è possibile vedere una sua piccola anteprima a questo indirizzo.