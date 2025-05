Uno strategico particolare è gratis da oggi su Epic Store

La consueta iniziativa settimanale di Epic Games Store continua senza sosta: da oggi, 8 maggio, fino al 15 maggio 2025, il gioco gratuito è Touch Type Tale, un titolo originale e sorprendente che mescola strategia in tempo reale e scrittura da tastiera in un modo davvero unico.

Come sempre accade con questa iniziativa (simile a quanto offre Xbox Game Pass, disponibile anche su Amazon a prezzi ottimi), tutti gli utenti Epic con un account attivo possono riscattare uno o più titoli a costo zero ogni settimana, mantenendoli per sempre nella propria libreria.

Sviluppato da Pumpernickel Studio, Touch Type Tale è un RTS davvero particolare: qui non si clicca per costruire o attaccare, ma si digita.

La storia segue il giovane Paul, catapultato in un regno in guerra dove dovrà imparare a scrivere per salvare il mondo. Il tutto è accompagnato da una narrazione leggera ma ispirata, una grafica stilizzata e un gameplay perfetto sia per chi ama le sfide insolite sia per chi cerca qualcosa di fuori dagli schemi.ù

Come riscattare i giochi gratis su Epic Games Store

Visita la sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store qui. Accedi con il tuo account (o creane uno nuovo, è gratuito). Seleziona il gioco in omaggio e clicca su “Ottieni”. Una volta aggiunto alla propria libreria, il gioco sarà tuo per sempre, come da tradizione dell’Epic Games Store.

È ad ogni modo davvero piacevole vedere l’Epic Games Store puntare talvolta su giochi meno noti ma fortemente creativi. Touch Type Tale è difatti uno di quei titoli che non verrebbe faci,mente notato nel mare delle uscite Tripla A, sebbene abbia un’identità tutta sua.

Nel mentre, potete anche dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alla promozione settimanale, con la lista completa di tutti i giochi offerti gratuitamente dallo store dal 2018 a oggi.