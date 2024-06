Uno storico racing sta per tornare, e lo potete provare gratis

Dopo l'annuncio della data di uscita di Test Drive Unlimited Solar Crown, fissata per il 12 settembre 2024, NACON e KT Racing hanno annunciare che una demo del gioco è ora disponibile gratis su Steam.

La serie (ancora avvistabile su Amazon) è una delle più celebri per quanto riguarda i racing game.

Come riportato via comunicato stampa, la demo di Solar Crown sarà accessibile fino al 17 giugno come parte dello Steam Next Fest.

I giocatori ora possono testare il gioco senza limiti di tempo: la demo contiene contenuti che consentono ai giocatori di godersi l'esperienza completa offerta in Test Drive Unlimited Solar Crown. Eccoli, poco sotto:

9 distretti su 14 dell'isola di Hong Kong sono accessibili

I primi 15 livelli di progressione

16 auto disponibili per l'acquisto (Driver giornalieri e Cross Country)

22 auto aggiuntive disponibili per Test Drive in 6 concessionarie (GT e Supercar)

27 razze diverse

Quartieri del clan Streets e Sharps

Questa demo segna un'ulteriore fase nel processo di test tecnici del team di sviluppo. L'obiettivo è testare la stabilità dei server di gioco, raccogliere informazioni chiave e feedback dai giocatori, in vista del lancio del gioco il 5 settembre 2024.

Ma non solo: i giocatori possono anche preordinare il gioco adesso, con accesso disponibile dal 5 settembre per coloro che hanno acquistato la Gold Edition, dal 10 settembre per coloro che hanno acquistato la Silver Sharp/Streets Edition su console e dal 12 settembre 2024 per tutti gli altri.

Test Drive Unlimited Solar Crown è ambientato sull'isola di Hong Kong ricreata in scala 1:1.

Il concorso Solar Crown, organizzato dall'influente organizzazione Radiant, ci darà modo di gareggiare con velocisti e marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo e molti altri, esplorando liberamente l'isola con la sua varietà di ambienti o prendere parte alle competizioni di più alto profilo a Hong Kong.

Test Drive Unlimited Solar Crown sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Parlando di altre demo gratuite, vi ricordiamo che potete provare gratis Soulkin, strategico in cui collezionare mostriciattoli.