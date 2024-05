Ora potete provare gratis Soulkin, strategico in cui collezionare mostriciattoli

Il panorama delle produzioni di videogiochi si sta arricchendo via via anche in Italia e se nei giorni scorsi vi avevamo presentato un altro progetto indie, oggi vi segnaliamo l'arrivo su Steam della demo gratis di Soulkin, firmata dal team Tambu Games.

La compagnia, fondata nel 2018 e specializzata in giochi da tavolo, ha deciso di compiere il salto e provare a portare il suo know-how ludico anche nel mondo dei videogiochi, dando i natali a un titolo tattico dove collezionare mostri (un po' sulla scia di Pokémon, se volete), muovendosi lungo mappe strutturate con una griglia a esagoni che richiama quelle che vi siete di certo abituati a vedere proprio nei giochi da tavolo.

«La nostra visione per Soulkin è quella di offrire un'esperienza incentrata sul gameplay, piena di profondità strategica e con una rigiocabilità infinita» spiegano gli autori.

«Ogni sessione presenta sfide uniche con battaglie ed eventi generati dinamicamente, spingendo i giocatori a perfezionare le loro tattiche e le loro strategie. Completo di un'arte affascinante che dà vita al mondo di Ankiril, l'attuale demo si concentra sul cuore del gameplay.

Mentre stiamo sviluppando attivamente la ricca lore per migliorare la narrativa nella versione completa, questa demo consente ai giocatori di immergersi nelle complessità tattiche e nell’incantevole arte che caratterizza Soulkin, offrendo un'anteprima dell'avventura e della narrazione che continuerà ad evolversi».

In merito alla componente ludica, il gioco si propone come un incontro tra uno strategico, una monster collection e un roguelite, nel quale gli errori e i passi falsi commessi diventeranno qualcosa di cui fare tesoro per diventare più forti.

Sul gameplay, gli sviluppatori anticipano che dovremo usare il nostro ingegno «per superare grandi sfide: ogni battaglia richiede un posizionamento tattico e un uso intelligente delle abilità dei tuoi Soulkin».

Creeremo così la nostra squadra di mostriciattioli sempre più forti, guidati dalla protagonista Nadia, per progredire e affrontare nuove sfide. E se volete farvi un'idea e provare il gioco con mano, potete farlo scaricando la demo da Steam, ovviamente gratis, per iniziare a comporre la vostra squadra.

Al momento, però, Soulkin non ha ancora una data di lancio definitiva: vi terremo aggiornati appena ci saranno novità sul suo debutto ufficiale.