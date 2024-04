Star Wars KOTOR Remake «è vivo e vegeto»: Saber fa chiarezza

Se temevate una potenziale cancellazione del remake di Star Wars Knights of the Old Republic, dopo che Saber Interactive ha lasciato Embracer Group e dopo che la stessa holding svedese non sembrava ottimista sul suo futuro, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Il capolavoro originariamente sviluppato da BioWare (potete recuperarlo su Amazon) è ancora oggi considerato come uno dei migliori videogiochi di Star Wars mai creati, ma fin dal suo reveal iniziale il remake di KOTOR ha incontrato un problema dopo l'altro: ad esempio, vale la pena di ricordare che inizialmente doveva essere sviluppato da Aspyr, e non da Saber Interactive.

Advertisement

La già citata separazione da Embracer sembrava aver dato la proverbiale "mazzata finale" al progetto, ma fortunatamente non è affatto così: in un'intervista rilasciata a IGN US, Matthew Karch, CEO di Saber Interactive, ha infatti chiarito che Star Wars KOTOR Remake è ancora in pieno sviluppo.

«È chiaro ed è ovvio che ci stiamo lavorando. È stato riportato dalla stampa numerose volte. Quello che posso dirvi è che il gioco è vivo e vegeto: vogliamo assicurarci di superare le aspettative dei consumatori».

Insomma, anche se lo sviluppo è andato molto a rilento per diversi motivi, Saber è pienamente concentrata nello sviluppo di uno dei remake più attesi degli ultimi tempi.

Ovviamente è davvero difficile dare giudizi sull'effettiva qualità del loro lavoro, dato che non abbiamo mai visto nemmeno uno screenshot di gioco da quel teaser arrivato a settembre 2021, ma i fan possono almeno continuare a incrociare le dita.

Chiaramente continueremo a seguire tutti gli ultimi sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità sullo stato dei lavori.

Restando in tema di grandi classici di Star Wars tornati invita, sfortunatamente la Classic Collection di Battlefront non è stata accolta affatto bene dalla community, venendo accusato perfino di aver "rubato" mod sviluppate dai fan.