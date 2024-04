Il fan remake di Toy Story 2 PS1 vi risolleverà la giornata

Nel 1999, Activision ha realizzato Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue per PlayStation, Nintendo 64 e PC.

Dopotutto, la serie di film (che trovate su Amazon) era già così celebre e amata, che l'uscita di un videogioco in 3D era pressoché scontata.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, dopo aver speso circa 200 ore di lavoro, il bravissimo Zachary McPhink ha ricreato questo gioco in Unreal Engine 5.

Questo progetto per i fan presenta alcune ambientazioni del gioco e alcune meccaniche di base, come potete vedere dal video sottostante.

Ad esempio, Buzz può saltare, oscillare e spingere gli oggetti. Ci sono anche alcuni elementi platform. Quindi, si tratta di qualcosa di più del tipico fan remake di una mappa in UE5.

Come vedete, questo remake è ancora un progetto preliminare, dato che ci sono sono ancora alcuni problemi visivi e alcuni elementi non rifiniti.

Anche alcune animazioni hanno bisogno di un po' più di cura, anche se crediamo che Zachary migliorerà tutti questi aspetti nelle versioni future. O almeno questo è ciò che si intuisce nella descrizione del video.

Purtroppo, però, al momento non c'è un link per il download gratuito di questo fan remake.

E, da quello che sappiamo, Zachary non ha in programma di rilasciarlo al pubblico (dopotutto, questo sembra essere un progetto realizzato a scopo di portfolio).

Tuttavia, il 10 aprile l'artista condividerà un dev log con i suoi progressi, quindi nulla esclude che potremo avere una sorpresa.

