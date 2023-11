UNO di Super Mario, regalo perfetto per Natale, ora a SOLO 8,99€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le promozioni in corso, ce n'è una che può rappresentare davvero il perfetto regalo per la festa di Natale, dal momento che il divertentissimo gioco di carte UNO ora costa pochissimo, nella sua versione dedicata a Super Mario!

UNO di Super Mario, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco di carte UNO, probabilmente, lo conosciamo tutti: è un gioco in cui vince chi per primo riesce a esaurire tutte le carte, motivo per cui gli altri giocatori tenteranno in tutti i modi di mettervi in difficoltò, sfoggiando anche la famigerata carta che interrompe le amicizie, la +4!

In questo caso, a rendere il gioco più peculiare è il fatto che il mazzo sia personalizzato per i fan di Super Mario, con le carte che recano i personaggi iconici della saga di Nintendo, a rappresentare i diversi colori.

Si tratta quindi di un'ottima idea regalo sia per i fan di Mario di lungo corso, sia per i nuovi fan, che hanno scoperto di amare l'idraulico baffuto più famoso dei videogiochi dopo il successo del recente film al cinema.

