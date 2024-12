Star Fox torna gratis su PC, grazie ai fan

Gli appassionati di retrogaming possono festeggiare: Star Fox 64, il classico per Nintendo 64, è ora disponibile su PC grazie a un porting non ufficiale chiamato Starship.

Il gioco originale, che trovate anche in versione 3DS su Amazon, ha infatti la sua fetta di appassionati.

Considerando inoltre che del ritorno ufficiale di Star Fox al momento nemmeno l'ombra, al netto di qualche "clone", è ovvio che ci pensino i fan.

Il progetto, sviluppato dal team dietro Ship of Harkinian (il porting per PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time), rappresenta un altro traguardo per chi desidera rivivere i titoli cult dell'era N64 su hardware moderni (via DSO Gaming).

Come già avvenuto per altri porting, Starship non include asset protetti da copyright.

Per utilizzarlo, è necessario possedere un file ROM originale del gioco, un requisito che consente agli sviluppatori di evitare eventuali azioni legali da parte di Nintendo.

Questo approccio garantisce che il progetto possa rimanere disponibile, offrendo un'esperienza autentica e legale ai giocatori.

Il porting supporta tre diverse API di rendering: DirectX 11 (per Windows), OpenGL (per tutte le piattaforme) e Metal (per macOS).

Gli utenti possono selezionare l’API preferita dal menu delle impostazioni, con l’avvertenza di dover riavviare l’applicazione per applicare la modifica.

Starship è scaricabile gratuitamente online qui, e per i curiosi è disponibile anche un video che mostra un’intera sessione di gioco. Tuttavia, chi desidera affrontare Star Fox 64 senza anticipazioni dovrebbe evitarlo, poiché contiene spoiler sulla trama e sulle missioni.

Starship si unisce alla crescente lista di porting non ufficiali di classici console per PC.

Il fascino di Star Fox 64, con le sue epiche battaglie spaziali e il gameplay avvincente, è ora a disposizione di una nuova generazione di giocatori, oltre al fatto che il progetto dimostra ancora una volta come la passione della community possa tenere viva la magia dei giochi del passato, aspettando il loro ritorno ufficiale (Nintendo, mi stai ascoltando?)