Un'esclusiva Switch verrà rimossa dagli store Nintendo

Nintendo ha appena annunciato che uno dei suoi giochi esclusivi su Switch presto non sarà più disponibile per l'acquisto su eShop: non sarà più possibile recuperarne la versione digitale a partire dal 30 novembre.

Si tratta del primo capitolo di Fitness Boxing, il bizzarro software che promette di mantenerci in forma con alcuni appositi esercizi basati sui movimenti da pugilato (trovate il sequel su Amazon) e che ha anche ispirato un adattamento a tema Fist of the North Star, con Kenshiro protagonista — e non stiamo scherzando.

Come segnalato da GameSpot, l'annuncio è arrivato a sorpresa con un post sugli account social di Nintendo su X: al momento la cancellazione è stata ufficializzata solo per Europa e Regno Unito, mentre non è ancora chiaro se sarà rimosso anche dalla versione americana dell'eShop.

Dalle ore 23:59 del 30/11/2023 non sarà più possibile acquistare la versione scaricabile di #FitnessBoxing.



Visita il nostro sito per maggiori informazioni: https://t.co/Sqa8WKsEEV — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 30, 2023

Ricordiamo che è stata la stessa Nintendo a pubblicare la serie Fitness Boxing, sviluppata da Imagineer: una mossa dunque decisamente insolita, dato che la casa di Kyoto non è solita rimuovere le proprie esclusive dagli store — quando ancora attivi, si intende.

Dunque, perché sarebbe stata decisa la "morte" di Fitness Boxing? Pur non essendo arrivata ancora alcuna conferma certa, è probabile che la motivazione sia legata a problemi di licenza: i nostri esercizi vengono infatti eseguito a ritmo di musica e una buona parte della colonna sonora presenta tracce coperte da copyright.

È possibile dunque che, considerato che è anche uscito un sequel dedicato — se siete curiosi, trovate la nostra recensione — la grande N potrebbe aver stabilito che non valeva la pena di rinnovare le licenze, scegliendo così di rimuoverlo dai propri store.

Come spesso accade in questi casi, chiunque abbia già acquistato Fitness Boxing potrà continuare a scaricarlo anche dopo la sua cancellazione, ma dal 30 novembre non sarà più possibile acquistare l'edizione digitale.

Nel frattempo, Nintendo sta già pensando al suo futuro, a partire dall'attesissimo Super Mario Bros. Wonder: proprio nella giornata odierna si svolgerà un Direct dedicato, di cui vi riepilogheremo come sempre i dettagli più importanti sulle nostre pagine.

Sarà anche il primo capitolo di Super Mario Bros. senza lo storico doppiatore Charles Martinet, ritiratosi ormai ufficialmente dal ruolo proprio pochi giorni fa.