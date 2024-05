Un'esclusiva Switch sta per essere rimossa dal Nintendo eShop, ma c'è un perché

Shin Megami Tensei V è stata elogiata a lungo come una delle migliori esclusive che era possibile recuperare su Switch, ma questo periodo terminerà ufficialmente il 14 giugno 2024, quando sarà disponibile la nuova edizione Vengeance.

Si tratta di una vera e propria edizione definitiva del quinto capitolo della celebre saga JRPG, che includerà non solo tutti i contenuti aggiuntivi già rilasciati, ma anche una seconda storia tutta da scoprire.

Shin Megami Tensei V Vengeance (potete prenotarlo su Amazon) sarà inoltre disponibile come multipiattaforma, facendo così terminare il periodo di esclusività dell'edizione Switch.

Chiunque volesse però affrettarsi a scoprire la normale edizione di Shin Megami Tensei V, oppure chiunque già la possieda ma deve ancora recuperarne i DLC, farà meglio ad affrettarsi: Atlus ha confermato sul proprio sito ufficiale che dal 14 giugno sarà rimosso ufficialmente da Nintendo eShop.

Il motivo, come facilmente prevedibile, è che l'offerta sarà sostituita dalle edizioni Vengeance, rendendo non più necessaria la vendita della versione Standard e dei suoi contenuti aggiuntivi.

Se la rimozione dell'edizione base può certamente essere comprensibile, la cancellazione dei DLC è invece destinata a far discutere: chiunque abbia già acquistato il JRPG di Atlus potrebbe ritrovarsi con un'esperienza incompleta, dato che non potrà più accedere ad alcune missioni secondarie.

Una scelta curiosa anche perché è insolito assistere a rimozioni di questo tipo: restando in tema di JRPG sviluppati da Atlus, vale la pena di ricordare che l'edizione base di Persona 5 è ancora acquistabile, così come sono recuperabili tutti i suoi contenuti aggiuntivi, nonostante l'esistenza della versione Royal.

Non è dunque chiaro come mai per Shin Megami Tensei V stia avvenendo questa eccezione, anche se il tutto potrebbe dipendere da accordi esterni con Nintendo per l'esclusività del prodotto.

In ogni caso, se siete interessati all'acquisto dei DLC o dell'edizione standard, non possiamo che consigliarvi di affrettarvi e procedere prima del 14 giugno.

Ricordiamo che Shin Megami Tensei V Vengeance fu annunciato in uscita per il 21 giugno, ma Atlus ha scelto clamorosamente di anticiparne il lancio di una settimana, molto probabilmente per "paura" del DLC di Elden Ring.