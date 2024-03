Un'esclusiva PlayStation Studios è in arrivo su Xbox

Un'altra esclusiva PS4 si sta preparando a fare il suo debutto sulle console di ultima generazione con una versione apposita, ma questa volta esordirà anche sulle console Xbox Series X|S.

Probabilmente non si tratta di una delle esclusive più note dai giocatori, ma Predator: Hunting Grounds era un ambizioso sparatutto multiplayer ispirato all'omonima saga cinematografica, che vedeva un giocatore nei panni dell'iconico Predator dare la caccia a un gruppo di 4 marine addestrati.

Al debutto non si è rivelato certamente un gioco eccezionale — come vi raccontammo nella nostra recensione dedicata — ma nel corso degli anni ha ricevuto diversi aggiornamenti, sebbene l'utenza attiva fosse ormai in costante calo.

Il titolo venne originariamente pubblicato da PlayStation Studios ma, con un comunicato stampa ufficiale rilasciato nelle scorse ore, gli autori di Predator Hunting Grounds (lo trovate su Amazon) hanno annunciato di essersi ripresi a tutti gli effetti i diritti di pubblicazione, in vista di un rilancio next-gen del titolo.

Illfonic ha infatti svelato che Predator Hunting Grounds uscirà su PS5 e Xbox Series X|S a fine 2024 — ora che non è più pubblicato da PlayStation Studios, non c'è più alcun vincolo di esclusività — con una nuova versione appositamente ottimizzata e che gira su Unreal Engine 4.27.

Ad aprile uscirà anche una nuova patch di bilanciamento, ma durante il prossimo inverno e a primavera 2025 sono previsti tanti nuovi predator giocabili.

Gli autori ovviamente sperano che questo portare nuova vita a un gioco che ultimamente ha fatto molta fatica a restare rilevante: vedremo se il lancio in contemporanea su PS5 e Xbox Series X|S è davvero quello che ci vuole.

Una situazione decisamente diversa dai giochi MLB The Show, pubblicati da PlayStation Studios ma disponibili anche su Xbox Game Pass, ma che resta comunque curiosa, considerando che si tratta di una vera e propria rinuncia da parte di Sony.