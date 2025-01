Una quest di The Witcher 3 ha "aiutato" The Witcher 4

CD Projekt RED ha messo insieme nuovi scrittori e quest designer esperti per creare una missione per The Witcher 3, cosa questa che ha aiutato anche a dare vita al prossimo The Witcher 4, in un certo qual senso.

Wild Hunt (che trovate su Amazon) vedrà infatti l'arrivo di un sequel, ancora privo di data di uscita.

La missione post-lancio realizzata dai nuovi sviluppatori è "In the Eternal Fire's Shadow", che è stata rilasciata due anni fa nell'aggiornamento gratuito per la versione next-gen del gioco (sempre più bella grazie ai fan).

Questo passo è stato parte della strategia di CDPR per mantenere l'autenticità della saga nonostante l'espansione dello studio, affrontando il timore che l'anima del team si possa disperdere con l'arrivo di nuovi membri, come riportato anche da The Gamer.

Secondo Philipp Weber, direttore narrativo di CDPR, ha spiegato che:

«Due anni fa abbiamo rilasciato una nuova quest per The Witcher 3. I nuovi designer e scrittori ci hanno lavorato mentre si preparavano per The Witcher 4, insieme a uno dei nostri quest designer più esperti, che è con noi da The Witcher 1. In generale, è stato l'inizio perfetto per tornare nell'atmosfera giusta.»

La quest In the Eternal Fire's Shadow rispecchia pienamente l'atmosfera di The Witcher. Nella missione, Geralt incontra un vecchio cacciatore di mostri della Scuola del Lupo, Reinald, che è stato posseduto da uno spettro.

Geralt dovrà affrontarlo per permettere alla sua anima di trovare la pace. Le scelte del giocatore determineranno come lo spirito di Reinald lascerà questo mondo, una caratteristica tipica delle missioni di The Witcher, che mescolano elementi umani e soprannaturali.

Questo approccio è un'anticipazione di ciò che i fan possono aspettarsi anche da The Witcher 4.

La missione mostrata nel trailer cinematografico di The Witcher 4 ha una struttura simile, con Ciri che affronta una creatura malvagia solo per scoprire che il sacrificio umano è stato inutile.

Il contrasto tra il male dei mostri e il male umano, tema centrale della saga, è catturato perfettamente anche in questo caso, una costante di CDPR.

In sintesi, la collaborazione tra nuovi e vecchi sviluppatori in In the Eternal Fire's Shadow ha permesso a CDPR di mantenere intatto il tono oscuro e complesso che ha reso The Witcher 3 un successo, preparando il terreno per il prossimo capitolo della saga (che a quanto pare risolverà anche un "problema" di Ciri).