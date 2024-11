The Witcher 3 ancora più next-gen, grazie ai fan

Il modder Halk Hogan ha rilasciato la versione NextGen Edition del progetto The Witcher 3 HD Reworked, un'importante mod grafica per il popolare gioco di ruolo.

Dopo quattro anni di sviluppo, questa nuova versione migliora significativamente le texture e altri aspetti visivi del gioco (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da DSO Gaming, The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition introduce texture di alta qualità che offrono un notevole miglioramento grafico senza richiedere maggiore VRAM.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La mod include mappe normali dettagliate, molte delle quali create da modelli 3D complessi, oltre a migliorare il livello di dettaglio degli oggetti e la distanza di visuale.

Secondo l'autore, le nuove texture sfruttano una tecnica di mapping implementata nella versione Next-Gen del gioco, risultando così più realistiche.

La mod è compatibile sia con la versione Next-Gen che con quella Old-Gen di The Witcher 3, seguendo semplici istruzioni di installazione.

Il file da scaricare ha una dimensione di 11 GB, qui. Halk Hogan consiglia di impostare il preset delle texture su Ultra+ per ottenere la migliore qualità dell'immagine, ma la mod funziona con tutte le impostazioni grafiche del gioco.

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition rappresenta quindi un importante aggiornamento grafico per il gioco, offrendo un'esperienza visiva notevolmente migliorata sia per i nuovi giocatori che per i veterani della serie.

Vi suggerisco caldamente di scaricalo se volete vivere - o rivivere - il classico di CDPR.

Restando in tema, ben tre nuove mod gratuite dei fan introducono nuove missioni, dialoghi, ambientazioni e creature nel mondo di The Witcher 3: scoprile qui.

Queste espansioni dei fan si aggiungono ad altre mod popolari per The Witcher 3 Next-Gen, come il contenuto aggiuntivo sviluppato da Lisu, che riporta la storia ambientata nel 1232 in cui Geralt torna a Kaer Morhen e si trova coinvolto nelle vicende della principessa Deidre Ademeyn.