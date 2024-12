The Witcher 4 risolverà un "problema" di Ciri

L’annuncio di The Witcher 4 con Ciri come protagonista principale ha acceso più di un dibattito nella community.

La giovane erede di Geralt, protagonista di Wild Hunt (che trovate su Amazon), ha infatti tutti gli occhi puntati addosso.

Se da una parte i fan hanno accolto con entusiasmo la sua presenza, dall’altra emergono perplessità sulla sua apparente “onnipotenza” e sulla possibilità che questo influenzi negativamente la narrazione.

Inoltre, il trailer di The Witcher 4 rivela un ulteriore elemento: Ciri ha completato la prova delle erbe, un rituale che conferisce ai witcher poteri sovrumani.

Questa combinazione di magia ancestrale e abilità witcher potrebbe sembrare eccessiva, ma CD Projekt Red sembra aver previsto il rischio di un personaggio troppo forte per essere credibile, come riportato da The Gamer.

Nel trailer, vediamo Ciri affrontare un Bauk con metodi tradizionali da witcher, suggerendo che il suo potenziale magico potrebbe essere limitato.

Secondo Malgorzata Mitręga, executive producer, «qualcosa è decisamente accaduto tra la fine del precedente gioco e l’inizio di questo.»

Questo suggerisce che la prova delle erbe potrebbe aver alterato in modo irreversibile l’accesso di Ciri alla magia del Sangue Antico.

L’approccio scelto sembra destinato a bilanciare le sue abilità, mantenendo la tensione narrativa senza snaturare il personaggio.

Nonostante i poteri acquisiti, Ciri è ancora una witcher alle prime armi, lontana dalla maestria di Geralt.

Questo elemento rappresenta una nuova opportunità narrativa: seguire la sua crescita, non solo come cacciatrice di mostri, ma anche come figura complessa alle prese con la sua identità e il suo passato.

Scommettere su Ciri è una scelta audace e necessaria per rinnovare la serie. Il rischio di sbilanciare il gameplay è reale, ma la fiducia riposta in CD Projekt Red, capace di rispettare e innovare la lore, lascia ben sperare. Del resto, il fascino di un personaggio non risiede solo nelle sue abilità, ma nelle sue lotte interiori e nelle sue scelte.

E Ciri, con la sua eredità e i suoi dilemmi, ha tutto per essere la protagonista che questa nuova trilogia merita, come gli sviluppatori hanno spiegato a chiare lettere.