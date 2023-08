Una premiata esclusiva Xbox è in arrivo anche su PS5

I fan PlayStation potranno presto scoprire un'altra delle esclusive console Xbox più apprezzate dello scorso anno: dopo essere arrivato anche su PC e dispositivi mobile, Immortality sta per arrivare anche su PS5.

L'ultimo esperimento di Sam Barlow si era rivelato uno dei videogiochi più apprezzati del catalogo di Xbox Game Pass, ma tra poche ore sarà costretto a lasciare il servizio in abbonamento.

Advertisement

Proprio a poche ore di distanza dall'imminente addio al servizio, il game designer, noto ai più anche per i suoi lavori sulla serie Silent Hill, ha confermato che la sua intrigante produzione FMV non sarà più disponibile solo su Xbox, almeno per quanto riguarda il lato console.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, l'autore ha risposto infatti a un fan su X che chiedeva informazioni su una possibile uscita sulla console next-gen di casa Sony (la trovate in sconto su Amazon), ricevendo conferma che la versione PS5 è effettivamente in lavorazione.

Working on it :) — Sam Barlow 🔥 IMMORTALITY (@mrsambarlow) August 29, 2023

L'autore ha anche scherzato sull'addio di Immortality a Xbox Game Pass proprio nel giorno in cui uscirà Starfield, sottolineando che è possibile avere 1000 pianeti «oppure una vera star», riferendosi a Marissa Marcel, misteriosa protagonista della sua produzione.

Inutile sottolineare che, se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi consigliamo di dare una chance a Immortality prima che sia troppo tardi: ve lo abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra recensione.

I fan PlayStation saranno invece felici di sapere che presto potranno scoprire anche loro la storia di Marissa Marcel, anche se al momento non è stata ancora confermata alcuna data d'uscita ufficiale. Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine, non appena ne sapremo di più.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nella giornata odierna dovrebbero essere svelati ufficialmente i giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus, anche se il primo potrebbe essere già stato anticipato dal "solito" leak.