Un gioco gratis PS Plus di settembre potrebbe essere il rivale di GTA

I giochi gratis di settembre del catalogo PlayStation Plus non sono ancora stati resi noti ufficialmente, ma tra questi potrebbe essere un noto titolo open-world in cui divertirsi.

Visto che il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate in versione current-gen su Amazon) si sta facendo attendere, è normale che i fan vogliano ingannare l'attesa con altro.

Il reboot di Saints Row del 2022 potrebbe infatti arrivare su PS Plus il prossimo mese, dopo che di recente è finalmente su Steam dopo un anno di esclusiva dell'Epic Games Store, a prezzo scontato.

Difatti, come riportato anche da GamingBible, il gioco sarebbe una delle new entry del mese di settembre per quanto riguarda i giochi inclusi sul Plus.

Il reboot di Saints Row, secondo il noto leaker billbil-kun, sarà quindi giocabile gratuitamente per tutti gli abbonati. Non resta che attendere una conferma ufficiale già a partire dalle prossime ore.

Il gioco in questione, come potete leggere anche nella nostra recensione, è stato sicuramente piuttosto controverso a causa ei bug e di un design decisamente datato.

Vero anche che se consideriamo i vari aggiornamenti dell'ultimo anno e la più recente patch 1.6, che porta con sé alcuni elementi aggiuntivi, il gioco è ora in condizioni più che buone.

Purtroppo, la tiepida accoglienza del gioco al momento del lancio significa che il futuro della serie resta in discussione, visto che non è chiaro se vedremo presto un altro capitolo principale di Saints Row.

Parlando invece del prossimo e ancora ignoto GTA 6, i fan sono decisamente stufi di tutti i pettegolezzi che circondano il gioco, visto che ad oggi manca ancora un annuncio vero e proprio.

Vero anche che negli ultimi tempi sono emersi altri video leak, come quello che mostrerebbe la nuova Vice City, una delle città che a quanto pare saranno presenti nel titolo Rockstar.

Infine, la demo gratuita di Atomic Heart è da ora disponibile per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium.