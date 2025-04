Le vendite di Assassin's Creed Shadows decollano, un solo titolo lo supera

Continua la corsa di Assassin's Creed Shadows, tra una turbolenza e l'altra in quel di Ubisoft, e nel mercato USA l'avventura nipponica degli assassini sta vendendo molto bene.

Come riporta l'analista Mat Piscatella di Circana, Assassin's Creed Shadows si è rapidamente posizionato tra i titoli più venduti del 2025 negli Stati Uniti.

Il gioco ha dimostrato una notevole forza commerciale in un periodo particolarmente competitivo per l'industria videoludica, collocandosi nella top 5 per fatturato complessivo dall'inizio dell'anno e conquistando il secondo posto per vendite nella settimana di lancio, superato solo dal fenomeno Monster Hunter Wilds.

La produzione Capcom ha registrato dei numeri semplicemente inarrivabili, almeno per ora, perché in generale è difficile ricordare e trovare un videogioco che vende più di 10 milioni di copie nel primo mese di lancio.

I giocatori che hanno creduto in AC Shadows sono stati parecchi finora, ma non avevamo ancora dei dati relativi alle vendite vere e proprie. Fino a oggi, almeno. Nonostante Ubisoft abbia annunciato di aver totalizzato 3 milioni di giocatori nella settimana successiva al lancio, è importante sottolineare come questo dato non equivalga necessariamente alle vendite effettive.

Questo nuovo aggiornamento sulla diffusione di Assassin's Creed Shadows è inevitabilmente una buona notizia per Ubisoft, rappresentando la proverbiale boccata d'ossigeno di cui l'azienda ha bisogno.

I dati completi relativi alle vendite di marzo negli Stati Uniti forniranno un quadro più chiaro del successo commerciale di AC Shadows, e sarà molto interessante capire l'andamento del titolo sul lungo periodo. Di sicuro è interessante, e deprimente in un certo senso, notare come Shadows abbia già surclassato Star Wars Outlaws.

Il quale sarà fondamentale per il futuro prossimo di Ubisoft, anche e soprattutto in relazione al rinnovato rapporto con Tencent. Come vi avevamo riportato, infatti, Ubisoft ha annunciato una mossa strategica per accelerare la sua trasformazione aziendale con la creazione di una nuova sussidiaria dedicata ai franchise Assassin’s Creed, Far Cry e Rainbow Six, finanziata proprio dal colosso cinese Tencent.