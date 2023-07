Un'esclusiva Switch potrebbe arrivare su PC (con un "nuovo" Borderlands)

Una nuova classificazione ufficiale arrivata dal corrispettivo ente sudafricano (via Gematsu) potrebbe aver svelato sorprendenti novità in arrivo: non solo Baten Kaitos I & II HD Remaster non sarebbero totalmente esclusive Switch, ma sarebbe in arrivo anche una nuova compilation di Borderlands.

Ricordiamo che entrambi i Baten Kaitos erano JRPG creati per l'era GameCube da Monolith Soft, lo stesso team che ha realizzato la trilogia di Xenoblade Chronicles (trovate il terzo capitolo su Amazon): all'epoca il team era "diviso" a metà tra Nintendo e Bandai Namco, prima che la casa di Kyoto decidesse di acquisirli interamente.

I diritti di Baten Kaitos sembravano però essere rimasti in questo limbo, ma l'ultima rivelazione arrivata dall'ente sudafricano confermerebbe che a possederne i diritti per intero è Bandai Namco: nella classificazione si fa infatti riferimento non solo a un'edizione console — presumibilmente per Switch — ma anche a una versione per PC, che ricordiamo non essere stata mai annunciata.

Ma la classificazione ci svela anche un'intrigante novità per i fan della saga loot shooter di Gearbox: pare infatti sia in arrivo anche un misterioso "The Borderlands Compilation: Pandora's Box", anche in questo caso classificato per PC e console.

Non è chiaro che cosa possa essere eventualmente incluso in questa raccolta, ma potrebbe trattarsi di un'edizione speciale che includa l'intera trilogia della saga.

Altre segnalazioni interessanti riguardano un misterioso "Origination", marchio che sarebbe stato registrato sempre da Bandai Namco, e l'ennesima conferma per un imminente reveal di LEGO 2K Goooal!: si tratta della terza classificazione ufficiale per il titolo calcistico a mattoncini.

In ogni caso, l'uscita su PC di Baten Kaitos I & II HD Remaster potrebbe inevitabilmente aprire le porte anche a una possibile release su altre console, proprio come accaduto con altre esclusive temporanee Switch. Vi terremo chiaramente aggiornati sulle nostre pagine in caso arrivassero ulteriori conferme: per il momento, prendete il tutto con le dovute precauzioni.

Restando in tema Borderlands, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il terzo capitolo è uno dei giochi gratis in uscita da PS Plus Extra: avete dunque poche settimane per poterlo provare senza alcun costo aggiuntivo.