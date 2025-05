Con il caos generato dai preordini era previdibile che potesse accadere, ma la catena britannica GAME sta iniziando ad annullare i primi preordini di Nintendo Switch 2.

La catena si trova in in difficoltà, dopo aver ammesso pubblicamente la cancellazione di numerosi preordini di Nintendo Switch 2, generando un'ondata di malcontento tra i clienti che attendevano con ansia la nuova console (tramite Games Industry).

A pochi giorni dall'uscita, effettivamente, si tratta della proverbiale doccia fredda per chi aspettava con ansia la nuova console ibrida di casa Nintendo.

In un comunicato diffuso sul proprio sito web e sui canali social, l'azienda ha espresso le proprie scuse senza però fornire spiegazioni concrete sui motivi della cancellazione né sul numero preciso di ordini coinvolti, limitandosi a bloccare la possibilità di rispondere direttamente ai post sui social media:

«Ci scusiamo sinceramente per la recente cancellazione di alcuni preordini di Nintendo Switch 2. Comprendiamo quanto sia deludente, specialmente per coloro che attendevano con impazienza il proprio ordine. [...] Stiamo lavorando intensamente per ripristinare il maggior numero possibile di preordini colpiti.»

Per i clienti britannici coinvolti nella cancellazione dei preordini, resta ora l'incertezza su quando e se potranno effettivamente ricevere la console al momento del lancio.

Il silenzio di GAME sulle cause specifiche del problema alimenta ulteriormente le preoccupazioni sulla stabilità operativa dell'azienda, lasciando aperto il dubbio che possano verificarsi ulteriori complicazioni con i prossimi lanci di prodotti molto attesi.

Per l'Italia non abbiamo ancora segnalazioni di problemi di questo tipo, almeno per ora. A Milano, per esempio, c'è una catena che farà anche la classica apertura di mezzanotte per poter dare il via al lancio della nuova generazione di Nintendo.

Nel dubbio vi consigliamo di tenere d'occhio le vostre prenotazioni, nel caso le abbiate fatte, così da essere pronti ad eventuali cambi di rotta dell'ultimo minuto.

Sarà interessante capire se, come ipotizzato da alcuni esponenti di catene di rivenditori, anche il pubblico italiano potrà confondersi vedendo le confezioni delle due Switch sugli scaffali. Nel frattempo sono arrivati anche i primi leak, che mostrano la console nei suoi primi attimi di vita.