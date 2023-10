Una ex-esclusiva PlayStation arriva gratis su Xbox Game Pass

Se c'è qualcuno di voi che smaniava dalla voglia di giocare Rollerdrome su Xbox Game Pass beh, adesso lo può fare.

Con un abbonamento a Xbox Game Pass, che trovate ovviamente su Amazon, dal mese di novembre potrete provare anche voi Rollerdrome.

Il titolo debuttò proprio al day one anche come gioco gratuito del PlayStation Plus, quindi disponibile in esclusiva console su PS4 e PS5 oltre che su PC, e il suo lancio fu accompagnato anche da una strana controversia che limitò la "prova gratuita", per così dire.

Controversia che, come riporta IGN US, non dovrebbe verificarsi per l'arrivo di Rollerdrome su Xbox Game Pass.

Il titolo arriverà su Xbox Series X e S e PC Windows il 28 novembre, come ha confermato il publisher Private Division, e nella stessa data sarà disponibile gratis anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Rollerdrome è l'apprezzato sparatutto d'azione in terza persona di Roll7, lo sviluppatore di giochi britannico dietro la serie OlliOlli. Una produzione davvero molto interessante che fonde perfettamente combattimenti intensi e viscerali con meccaniche di trick e movimenti fluidi in un tutt'uno equilibrato e avvincente, dando vita a un'esperienza di gioco adrenalinica senza precedenti.

Il tutto con un setting anche decisamente interessante:

«Siamo nel 2030. In un mondo governato dalle corporazioni dove non è facile distinguere tra realtà e spettacolo, il pubblico viene distratto dalla violenza e dalla sregolatezza di un nuovo sport brutale e sanguinoso: il Rollerdrome. Sarai all'altezza di diventare la campionessa del Rollerdrome e svelare le misteriose vere intenzioni della società Matterhorn?»

L'aggiunta di Rollerdrome va ad inserirsi in un palinsesto già molto ricco di nuove uscite per gli utenti Xbox Game Pass.

Ecco infatti i primi giochi gratis di novembre che arriveranno sulla piattaforma, annunciati da Microsoft. Ma, come sempre, ci sono anche giochi che se ne andranno da Xbox Game Pass a novembre: ecco la lista degli addii.