Una bella avventura PlayStation arriverà anche su Xbox, è ufficiale

Una versione Xbox Series X/S di Kena: Bridge of Spirits era stata classificata dall'Entertainment Software Rating Board statunitense, ma ora è arrivata l'ufficialità.

Il gioco (che trovate su Amazon) è infatti piaciuto a un bel po' di giocatori, pur non avendo convinto pienamente critica e pubblico.

Kena: Bridge of Spirits è stato pubblicato nel settembre 2021 come esclusiva temporanea per PS5, PS4 e PC via Epic Games Store, sebbene le voci di una versione Xbox iniziavano a farsi insistenti già lo scorso aprile.

Ora, come riportato anche da VGC, è stato confermato che il gioco uscirà anche su Xbox Series X/S e Xbox One il 15 agosto 2023.

Ma non solo: oltre alla versione digitale, Kena: Bridge of Spirits uscirà anche in edizione fisica Premium, grazie a una collaborazione con Maximum Entertainment.

«Siamo entusiasti di portare la storia di Kena a un nuovo pubblico su piattaforme Xbox», ha dichiarato Josh Grier, COO di Ember Lab, in un comunicato.

«Essendo il nostro gioco di debutto, Kena significa molto per tutti i membri dello studio e il team è entusiasta di condividere il viaggio di Kena con altri giocatori - speriamo davvero che tutti si divertano a conoscere Kena e i suoi amici Rot».

La versione Xbox includerà contenuti esclusivi, tra cui cappelli Rot a tema piratesco, un bastone Kena unico e una skin Rot dorata.

La Premium Edition fisica, che includerà una colonna sonora digitale e un foglio di adesivi, è esclusiva per Series X.

Il gioco è stato accolto in origine abbastanza positivamente dalla critica, ottenendo punteggi di 76 (PS4), 81 (PS5) e 83 (PC) su Metacritic.

Nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un voto tutto sommato discreto, spiegandovi che il gioco «è riuscito addirittura ad andare oltre le nostre più rosee aspettative, dimostrando di essere un'opera senza dubbio derivativa per quanto concerne molte delle meccaniche di gioco, ma unica e forte abbastanza per potersi erigere con prepotenza come un grande action-adventure».