Una piccola perla PlayStation e PC potrebbe arrivare anche su Xbox

Kena: Bridge of Spirits sembra destinato a uscire per le console della famiglia Xbox a due anni e mezzo dalla sua uscita originale su console PlayStation e PC.

Il gioco (che trovate su Amazon) si è infatti ritagliato la sua schiera di fan, pur non risultando un capolavoro davvero imperdibile.

Advertisement

Ora, come riportato anche da VGC, una versione Xbox Series X/S è stata classificata dall'Entertainment Software Rating Board statunitense.

Kena: Bridge of Spirits è stato pubblicato nel settembre 2021 come esclusiva temporanea per PS5, PS4 e PC via Epic Games Store.

In un'intervista pubblicata in concomitanza con l'uscita del gioco, il co-fondatore e COO di Ember Lab Josh Grier ha dichiarato che lo studio non escludeva di portare il gioco su altre piattaforme in futuro.

«Al momento siamo concentrati sui nostri lanci per PlayStation ed Epic Games Store, che sono esclusive a tempo», ha dichiarato. «Valuteremo la possibilità di rilasciare il gioco su altre piattaforme dopo il lancio e dopo un periodo di riposo».

Il titolo ha ricevuto anche una versione su Steam nel settembre 2022, insieme a un aggiornamento per l'anniversario che ha introdotto funzionalità come il New Game+.

Secondo Ember Lab, Kena è «un'avventura d'azione guidata dalla storia che combina l'esplorazione con combattimenti dal ritmo incalzante.»

Sfida i giocatori a «districarsi nel passato nei panni di Kena, una giovane Guida degli Spiriti alla ricerca del sacro Santuario della Montagna. Aiuta a liberare gli spiriti intrappolati in un villaggio dimenticato con l'aiuto dei Rot, i suoi adorabili (ma potenti) compagni di spirito».

Il gioco è stato accolto positivamente dalla critica, ottenendo punteggi di 76 (PS4), 81 (PS5) e 83 (PC) sul sito di aggregazione di recensioni Metacritic.

Nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un voto tutto sommato molto buono (trovate l'articolo completo cliccando semplicemente a questo indirizzo).