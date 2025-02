Una misteriosa app potrebbe aver anticipato Half-Life 3

Nuove informazioni emerse da SteamDB hanno scatenato l'entusiasmo dei fan di Half-Life.

Un’applicazione non annunciata di Valve (via The Gamer), dotata di un server multiplayer, è stata recentemente scoperta, alimentando le voci che potrebbero finalmente portare alla rivelazione di Half-Life 3.

Ma c'è una sorpresa in più: il titolo potrebbe non essere solo un sequel singolo, ma includere anche una componente multiplayer.

L’applicazione è stata scoperta da tale "Stannis_Loyalist" e dal creatore di SteamDB, "xPaw", che hanno notato la presenza di un server multiplayer all’interno del backend di Steam.

La comunità dei fan ha subito collegato questa scoperta a un progetto chiamato “HLX”, che si crede essere il tanto atteso Half-Life 3.

Questo gioco non sarebbe un titolo VR, ma un sequel diretto di Half-Life 2: Episode Two, riportandoci nei panni di Gordon Freeman, proprio come nella saga principale.

Alcuni sospettano che la componente multiplayer non implichi un gioco online massivo o una modalità live-service, ma piuttosto un Deathmatch classico, come quello presente nei primi due giochi della serie.

Questo, infatti, potrebbe essere uno degli elementi di HLX, che darebbe un tocco di familiarità agli appassionati, con un sistema che si rifà alle modalità di scontro frenetico viste in Half-Life 1 e 2.

Il client e il server dell'applicazione contengono un IGC_Version, un segno che rimanda agli altri progetti multiplayer di Valve basati su Source 2, e questo porta i fan a credere che si tratti di un nuovo Half-Life.

Tuttavia, il fatto che l'appID sia stato appena scoperto non fornisce ancora una certezza. La domanda sorge spontanea: sarà questo un indizio di un annuncio imminente? Oppure l’appID rimarrà lì per mesi, senza che venga rivelato nulla?

Le informazioni a disposizione sono ancora troppo vaghe per essere sicure, e c’è sempre il rischio di un effetto “gioco d'attesa” che ormai i fan della saga conoscono bene.

Quando si parla di Half-Life (che trovate anche su Amazon), la cautela è d’obbligo. Anche se alcuni fan sono convinti che la componente multiplayer sia legata a Half-Life 3, non ci sono conferme ufficiali.

Che sia Half-Life 3 o un nuovo capitolo inedito di Valve, la scoperta dell’appID ha sicuramente fatto parlare di sé. I fan sperano che finalmente sia arrivato il momento di rivedere Gordon in azione.

Ma, come sempre quando si parla di Valve, è meglio non avere troppe aspettative finché non ci sarà un annuncio ufficiale. Del resto, Half-Life 3 è diventato il nuovo GTA 6 (e viceversa), quindi non c'è molto da sorpredersi.