Un videogioco del Marvel Cinematic Universe sarebbe in lavorazione

I supereroi Marvel si sono spesso adattati bene al contesto videoludico, ma nonostante l'incredibile successo dell'MCU i tentativi di portare l'universo cinematografico su console e PC sono stati decisamente inferiori al previsto.

Vi furono alcuni tentativi con i primi videogiochi di dubbia qualità dedicati a supereroi come Iron Man o Captain America, ma in seguito la casa delle Idee preferì semplicemente utilizzare la propria influenza per provare a spingere gli sviluppatori a utilizzare determinati supereroi in rampa di lancio su film in uscita.

Un esempio di questa politica è facilmente individuabile nel roster del controverso Marvel vs Capcom Infinite, che scelse di tagliare gli X-Men proprio su richiesta di Disney, dato che non aveva ancora acquisito Fox.

Ma pensiamo anche a Marvel's Avengers, che provò a creare un proprio universo videoludico sulla scia dei film, salvo poi fallire miseramente: tra gli esperimenti invece più riusciti troviamo sicuramente i Marvel's Spider-Man di Insomniac Games (trovate il secondo capitolo su Amazon), che insieme al futuro Wolverine potrebbero riuscire a riportare in auge quella grande idea di un universo condiviso.

Ma adesso il Marvel Cinematic Universe vero e proprio potrebbe sbarcare su console e PC: secondo quanto svelato da Alex Perez di The Cosmic Circus, insider molto vicino proprio ai film Marvel, ci sarebbe già un videogioco dedicato in lavorazione.

L'insider ha ripreso la notizia battuta da Deadline sulle intenzioni dell'MCU di arrivare ovunque siano i suoi spettatori, sottolineando che ciò includerebbe anche il mercato videoludico.

Non sappiamo chi saranno i protagonisti di questo presunto videogioco — né la casa di sviluppo che ci starebbe lavorando — ma secondo l'insider dovrebbe trattarsi di un gioco «adiacente» all'MCU: in altre parole, i suoi eventi dovrebbero essere considerati canonici anche in vista di futuri film o serie televisive.

In assenza di conferme ufficiali, non possiamo fare altro che invitarvi come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori novità in merito.

Nel frattempo, ricordiamo che è attualmente in corso la fase closed alpha del nuovo gioco gratis Marvel Rivals: un datamine ha già svelato quali dovrebbero essere tutti gli eroi giocabili.