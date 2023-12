Un The Elder Scrolls dai creatori di Fallout: New Vegas stava per diventare realtà

Avremmo potuto avere un The Elder Scrolls in stile Fallout: New Vegas per ingannare l'attesa di The Elder Scrolls 6, ma a quanto pare il progetto non ha avuto molto seguito presso Bethesda.

Dopo Starfield, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), la saga fantasy di Bethesda è sempre sulla bocca di tutti.

Advertisement

Del resto, considerando che Skyrim è ancora giocatissimo (e modificatissimo), questo è tutto dire.

Come riportato anche da GamesRadar, lo sceneggiatore di Fallout: New Vegas Chris Avellone ha scritto su X/Twitter che una delle proposte per un nuovo The Elder Scrolls era destinata a svolgere la stessa "funzione" di New Vegas tra Fallout 3 e 4, ovvero «fornire altre avventure nell'ambientazione», in attesa del sesto capitolo ufficiale.

«Ho pensato che non sarebbe stato male cercare di spingere un sistema simile a quello che Treyarch/Activision aveva messo in atto con Call of Duty all'epoca (ma si sperava che fosse meno affrettato)», dice Avellone.

«Noi avremmo rilasciato un episodio di TES nello stesso mondo o in una linea temporale/era diversa prima della successiva avventura ufficiale. Probabilmente è meno rilevante ora che The Elder Scrolls Online sta andando avanti, ma all'epoca sembrava una cosa che potesse giovare a entrambi gli studi».

Avellone continua dicendo che la proposta, «non sorprendentemente», non ha avuto molto seguito, aggiungendo che non ha mai avuto l'impressione che Bethesda fosse soddisfatta dell'accoglienza di Fallout: New Vegas.

Come Avellone afferma in un tweet successivo, parte dell'infelicità di Bethesda è dovuta allo stato in cui è stato lanciato il gioco di ruolo sci-fi. Sebbene New Vegas sia ancora oggi molto amato dai fan, il gioco è uscito con diversi problemi.

I commenti di Avellone arrivano in risposta a un articolo di 80 Level, che riporta vecchi commenti fatti da Avellone sul lancio e su altri giochi, tra cui Fallout: New Vegas 2.

Sempre Avellone ha contribuito a Fallout 2 come sceneggiatore prima di lavorare a Fallout: New Vegas e ad altri giochi, come Star Wars Knights of the Old Republic 2, durante il suo periodo di lavoro presso Obsidian prima di diventare freelance.

Nel 2020, Avellone è stato ammonito per cattiva condotta sessuale in seguito a gravi accuse di abusi nell'industria dei videogiochi. Sempre Avellone, inoltre, un paio di anni prima sferrò un duro attacco alla sua ex software house Obsidian Entertainment a pochi giorni dalla probabile ufficializzazione dell’acquisizione di Microsoft.

Ricordiamo che anni fa un capitolo classico della serie di TES stava per costare davvero molto caro a Bethesda, ossia addirittura la chiusura.