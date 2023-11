Un studio PlayStation ha perso un altro "pezzo" importante

La giornata di oggi segna un momento importante per la comunità di Housemarque: il game director Harry Krueger ha annunciato la sua decisione di lasciare la compagnia dopo 14 anni di carriera.

Riflettendo sul suo percorso, Harry ha espresso il profondo orgoglio di aver contribuito all'eredità dello studio, in particolare con l'ultimo e più grande titolo, Returnal (che trovate su Amazon).

Dopo la mossa di Sony di accaparrarsi lo studio finlandese, erano in molti a riporre parecchie speranze nel team.

Ora, come riportato anche su ResetEra, l'addio di Krueger rappresenta comunque una perdita non da poco per la compagnia.

«Durante i miei 14 anni in Housemarque, sono stato incredibilmente fortunato a lavorare su un progetto da sogno dopo l'altro, e ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di persone davvero talentuose e meravigliose lungo il percorso», ha reso noto lo sviluppatore.

E ancora: «È stato un onore accompagnare Housemarque in questo viaggio, assistendo alla nostra crescita dai piccoli titoli di ispirazione arcade alle magnifiche vette raggiunte con Returnal. Insieme abbiamo davvero fatto tremare le colonne del cielo e sarò per sempre orgoglioso di tutte le cose straordinarie che abbiamo realizzato come studio».

«Lasciare Housemarque è stata una decisione molto difficile per me, ma lascio l'azienda con una profonda gratitudine per il passato e un ottimismo sfolgorante per il futuro: con un nuovo entusiasmante progetto in cantiere, un team fantastico più forte che mai e il continuo supporto di Sony e Playstation Studios, so che il capitolo più brillante di Housemarque deve ancora essere scritto», ha concluso Krueger.

Commentando l'annuncio di Harry, Ilari Kuittinen, Direttore Generale e Cofondatore di Housemarque, si è soffermato a riflettere sull'impatto della leadership di Krueger. «Durante il mandato di Harry, abbiamo assistito alla 'morte dell'Arcade' e abbiamo raggiunto traguardi di crescita che un tempo avevamo solo sognato. La passione e la direzione di Harry sono state fondamentali per scolpire la traiettoria del nostro studio fino alle dimensioni attuali. La rinascita di 'Arcade', definita da Returnal, la dice lunga sul suo impatto e sulla sua visione, ed è un ottimo punto di partenza per i futuri leader che dovranno continuare a migliorare».

Mentre Housemarque si prepara per il suo nuovo grande progetto, noi di SpazioGames auguriamo il meglio per Krueger e il suo futuro nell'industria dei videogiochi e non solo.

Del resto, Returnal ha ricevuto mesi fa un riconoscimento davvero degno di nota, visto che il gioco è stato premiato con il GOTY più prestigioso per il mondo PlayStation.