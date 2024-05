Il soulslike coi gatti sembra un mix tra Sekiro e Bloodborne

Kristala, l'imminente action soulslike che vi farà vestire i panni di un gatto umanoide, ha una data di uscita in Accesso Anticipato fissata per la prossima settimana.

Considerando l'arrivo del DLC Shadow of the Endtree per Elden Ring il genere è ancora molto in voga.

Basti pensare anche a Enotria, il soulslike tutto italiano in arrivo subito dopo l'estate di cui abbiamo testato una demo pochi giorni fa.

Come riportato anche da GamesRadar, Kristala arriverà su Steam Early Access la prossima settimana, il 6 giugno, e sarà Steam Deck Verified fin dal giorno di lancio.

Il trailer di annuncio per il debutto del gioco in Accesso Anticipato è disponibile poco sotto e, da quello che possiamo vedere, sembra essere un vero e proprio “soulslike felino”.

Nel gioco vestiremo i panni di un giovane guerriero felino incaricato di sfruttare il potere di sei antichi Kristal sparsi in un'oscura terra.

A quanto pare, questo comporta il dover affrontare quelli che sembrano essere dei ratti umanoidi afflitti da una strana maledizione che li ha trasformati in bestie assetate di sangue e voi dovete scoprire perché.

Dal trailer è facile capire perché Kristala possa essere descritto come un soulslike, anche se le influenze da Sekiro: Shadows Die Twice.

Ma nn solo: gli sviluppatori hanno precedentemente dichiarato di essere assolutamente ossessionati da Bloodborne, quindi è ovvio che Kristala avrà anche un tocco di Yharnam.

Kristala dovrebbe essere lanciato in Steam Early Access la prossima settimana, il 6 giugno, ma il lancio completo non è previsto prima del 2025 su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Restando in tema, il modder “fromsoftserve” ha lavorato a un'importante revisione grafica per Dark Souls Remastered, chiamata Dark Souls Re-Remastered, che potete giocare senza spendere un singolo euro.