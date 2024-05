Dark Souls Re-Remastered è un regalo gratis dei fan

Dark Souls è sicuramente uno dei souls più amati dai fan, tanto che ora qualcuno lo ha reso ancora più bello da vedere.

L'annuncio del nuovo DLC Shadow of the Endtree per Elden Ring (il gioco base lo trovate a prezzo molto interessante su Amazon) dimostra che i soulslike hanno ancora molto da dire.

L'ultimo Story Trailer ha infatti chiarito che saranno settimane davvero caldissime per i fan.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder “fromsoftserve” ha lavorato a un'importante revisione grafica per Dark Souls Remastered, chiamata Dark Souls Re-Remastered.

Oggi, dopo 8 mesi e oltre 1000 ore di lavoro, questa mod ha raggiunto la versione V1.0.

Sebbene la mod possa essere considerata completa, fromsoftserve rilascerà comunque vari aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

Dark Souls Re-Remastered aggiunge le ombre dinamiche a ogni mappa molto più accurate, oltre a includere un numero maggiore di oggetti.

Inoltre, la mod ripristina l'illuminazione PTDE in ogni mappa, oltre ad aumentare la scala di quasi tutte le texture, la maggior parte delle quali tratte da PTDE, questo sia per gli ambienti che per le armature e le armi.

Vale la pena notare che Dark Souls Re-Remastered genera nuove mappe normali per la maggior parte delle superfici e aggiunge la mappatura dell'occlusione di parallasse. Inoltre, migliora i riflessi dell'acqua e la geometria delle distanze.

Ma non solo: ka mod aggiunge più erba nell'Undead Burg, nel Firelink Shrine e in altri luoghi, oltre a regolare l'effetto Depth of Field in modo da renderlo più simile a quello utilizzato da PTDE.

In breve, questa è una mod indispensabile per tutti coloro che vogliono rigiocare a Dark Souls Remastered, quindi assicuratevi di scaricarla gratuitamente da questo link.

