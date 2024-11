Red Dead Redemption in prima persona è un altro gioco

Una nuova mod per Red Dead Redemption permette di giocare il classico di Rockstar in prima persona.

Senza nulla togliere al secondo capitolo della serie ambientata nel Far West (che trovate su Amazon), anche il primo ha ancora qualcosa da dire.

Del resto, considerando che i fan sono in grado di trasformarlo in un gioco ancora bellissimo da vedere, la cosa non sorprende.

La mod, creata dal modder "HanaShirokuma", è ora disponibile per il download gratuito, come riportato anche da DSO Gaming.

Questa modifica rappresenta un'importante novità per i fan di Red Dead Redemption, consentendo di vivere l'avventura western da una prospettiva completamente nuova.

Tuttavia, poiché il gioco non è stato originariamente progettato per la visuale in prima persona, potrebbero verificarsi alcuni bug visivi, come problemi di clipping durante le cavalcate.

Se vi va in ogni caso di provare il tutto, ovviamente in forma totalmente gratuita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo (e buon divertimento).

Il modder consiglia di utilizzare la mod insieme a "ClipTweaks – FPS-DOF-FOV and more" per poter impostare un campo visivo (noto anche come FOV) più ampio.

Purtroppo non sono stati condivisi video dimostrativi, anche se la mod si inserisce in un trend crescente di modifiche first-person per giochi originariamente in terza persona.

Titoli come Ghost Recon Breakpoint, Mass Effect Legendary Edition, Hogwarts Legacy e molti altri hanno ricevuto mod simili dalla community.

Queste mod offrono ai giocatori PC la possibilità di dare nuova vita a un classico, migliorandone grafica e giocabilità.

L'aggiunta della visuale in prima persona in particolare promette di far rivivere l'avventura western da una prospettiva inedita e coinvolgente.

Dopotutto, la community dei modder non smette mai di stupire. Trasformare Red Dead Redemption in un’esperienza in prima persona è un colpo di genio che riaccende i riflettori su un classico senza tempo.

Ma non solo: avete visto anche che sempre il primo Red Dead Redemption può girare su smartphone?