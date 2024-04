Un nuovo Prince of Persia potrebbe arrivare entro il 2024

Prince of Persia: The Lost Crown ha rivitalizzato l'interesse dei giocatori nei confronti della saga e, a quanto pare, Ubisoft sembra volerne approfittare per far uscire altri videogiochi all'interno del franchise.

Come riporta Kotaku, c'è un nuovo Prince of Persia che potrebbe uscire addirittura entro la fine del 2024.

Advertisement

Considerato che The Lost Crown è uscito solo all'inizio dell'anno (e lo potete recuperare già in sconto su Amazon), sarebbe un tempismo fin troppo veloce per gli standard della saga.

Eppure The Rogue Prince of Persia, questo è il nome del presunto titolo, pare sia pronto per un lancio in accesso anticipato su Steam entro la fine dell'anno.

Stando alle informazioni emerse, in maniera non ufficiale ovviamente, il team dedicato allo sviluppo di questo titolo sarebbe Evil Empire, autore dei DLC di Dead Cells. Un pedigree decisamente affine al nuovo corso che Ubisoft ha voluto dare a Prince of Persia oggi, e che potrebbe regalare un titolo interessante ai fan.

Ovviamente non ci resta che attendere degli annunci ufficiali in questo senso, e chissà che questo progetto non sia uno degli annunci del prossimo Ubisoft Forward 2024, che è stato svelato poche ore fa dal publisher.

Di certo sarebbe surreale, perché c'è un altro Prince of Persia che è stato confermato, mostrato (anche più volte) e rinviato in alcune occasioni.

Ovvero il remake di Sabbie del Tempo, che è stato per molto tempo il bersaglio preferito della community dei videogiocatori e che sembra scomparso effettivamente, sebbene il team di sviluppo ha confermato che i lavori sono ancora in corso.

Nel frattempo, Prince of Persia: The Lost Crown è stato un successo dal punto di vista della critica ma non ha venduto quanto sperato. Con i contenuti aggiuntivi potrebbe avere una nuova vita, anche perché saranno gratuiti per la quasi totalità dell'offerta dei prossimi mesi svelati dalla roadmap.