Disponibile da ora il primo DLC gratis di Prince of Persia

Prince of Persia: The Lost Crown si è rivelato un titolo davvero ottimo e, per chi lo ha amato e per chi cercava un motivo per scoprirlo per la prima volta, Ubisoft ha lanciato oggi il primo DLC gratuito della serie di contenuti annunciati.

C'è una roadmap ben precisa, infatti, che il team di sviluppo ha preparato per l'ultimo Prince of Persia, e il primo contenuto è disponibile proprio da oggi.

Tutti i contenuti mostrati finora saranno gratuiti, ma una delle aggiunte a Prince of Persia: The Lost Crown sarà a pagamento. Ubisoft non ha ancora definito i dettagli, ma il primo e unico DLC a pagamento arriverà nel corso dell'anno.

Quello di oggi sarà gratis, però, e le novità non sono poche:

Tra le novità c'è la modalità permadeath, in cui si dovrà giocare con una sola vita e senza seconde possibilità, ovviamente, e che si potrà sbloccare dal menu principale facilmente.

Completando il gioco in modalità permadeath, i giocatori riceveranno uno speciale outfit brillante come premio.

Oltre a questo, Prince of Persia: The Lost Crown farà la gioia di chi ama le speedrun con l'omonima modalità, in cui dovrete correre contro il tempo per battere i record e tenere traccia dei migliori tentativi di completamento del gioco il più rapidamente possibile.

Sarà possibile inoltre acquistare le mappe del tesoro di Fariba, così da avere un visione più chiara della posizione di tutti i forzieri in un'area precedentemente visitata sulla mappa

Oltre a questo ci sono molti aggiornamenti relativi alla qualità della vita, tra cui la parata omnidirezionale e la possibilità di modificare varie impostazioni della difficoltà.

L'ultimo titolo di Ubisoft, che potete recuperare su Amazon in ogni versione, ha saputo rivitalizzare il franchise di Prince of Persia con una formula da metroidvania che ha colpito nel segno sia i giocatori che la critica.