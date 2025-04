Un nuovo Mario su Switch 2? «Restate sintonizzati»

In tanti si aspettavano che ad accompagnare il lancio di Nintendo Switch 2 potesse essere un erede di Super Mario Odyssey, ma per il momento il compito di fare da traino alla nuova console sarà di Mario Kart World prima e di Donkey Kong Bananza poi.

Ma questo significa che non vedremo un episodio tutto nuovo e inedito della saga principale di Mario sulla prossima console? Decisamente no. A sottolinearlo è stato Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, che durante una intervista concessa alla CNN ha strizzato l'occhio al ritorno delle IP più amate della casa di Kyoto, anche su Switch 2.

Bowser ha infatti risposto alle preoccupazioni sulla mancanza di un nuovo capitolo della serie principale con un laconico ma significativo «restate sintonizzati». Il dirigente ha poi aggiunto: «Sapete, abbiamo un lungo, lunghissimo catalogo e una lunga lista di proprietà intellettuali che sono sicuro troveranno spazio sulla piattaforma».

Una dichiarazione che, pur nella sua vaghezza, conferma implicitamente che un nuovo capitolo con protagonista Mario è nei piani dell'azienda, e non solo quello: considerando che si parla di una lunga lista di IP, insomma, i fan del franchise storici di Nintendo sembra possano sfregarsi le mani.

La strategia comunicativa di Nintendo sta seguendo un percorso ben preciso negli ultimi anni: mantenere il massimo riserbo sui team di sviluppo responsabili dei nuovi progetti. Ad esempio, quando i colleghi di VGC hanno chiesto informazioni su chi stesse sviluppando Donkey Kong Bananza durante un recente evento stampa, un portavoce dell'azienda ha risposto semplicemente «per favore, attendete l'uscita del gioco e controllate i crediti».

Insomma, la politica della casa di Kyoto è quella di non lasciar trapelare le informazioni sui giochi prima che sia il momento che ritiene ideale, quindi è difficile al momento sapere qualcosa su un futuro possibile erede di Super Mario Odyssey.

In compenso, possiamo già muoverci tra le tante informazioni arrivate per Nintendo Switch 2, per la quale abbiamo realizzato delle ricchissime FAQ. La console, che costerà 469,99€ di listino in Italia, ha anche fatto discutere per il prezzo massimo dei suoi videogiochi, che però Nintendo deciderà caso per caso.

L'uscita è attesa per il 5 giugno prossimo.