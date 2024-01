Un nuovo Halo in Unreal Engine 5 sarebbe già in sviluppo da quasi 2 anni

Sembra che Xbox stia già pensando al ritorno di una delle sue saghe più iconiche, che per tantissimo tempo è stata proprio il simbolo delle console di casa Microsoft: stiamo parlando ovviamente di Halo, che sarebbe pronto a un esordio davvero next-gen.

Halo Infinite si è rivelato un gioco con uno sviluppo controverso di luci e ombre, ma è comunque ancora oggi un importante biglietto da visita per Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), tenendo sempre conto del fatto che il multiplayer è addirittura disponibile in formato gratuito.

E anche se nelle scorse settimane Infinite ha avuto modo di prendersi una piccola "rivincita", Xbox e 343 Industries pare stiano già pensando alla prossima avventura di Master Chief, che dovrebbe mostrare i veri muscoli di Series X.

Come segnalato da Twisted Voxel, il nuovo capitolo di Halo dovrebbe infatti utilizzare Unreal Engine 5 e sarebbe già in sviluppo almeno da aprile 2022: a svelarlo sono i profili LinkedIn di Ian Slutz e Justin Dinges, rispettivamente Senior Character Systems Designer ed ex Art Director di 343 Industries.

Il profilo di Slutz segnala infatti che il team ha lavorato su sistemi di gioco e asset in Unreal Engine 5, mentre Dinges ha svelato di aver lavorato da aprile 2022 fino a marzo 2023 a un "gioco non annunciato di Halo".

Se la notizia fosse verificata, si tratterebbe di una conferma dell'anticipazione arrivata durante lo scorso anno, quando durante un podcast era stato svelato che 343 Industries avrebbe usato Unreal Engine per il nuovo capitolo di Halo.

Ovviamente in attesa di ulteriori conferme ufficiali non possiamo che invitarvi a incrociare le dita e prendere il tutto con le doverose precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo eventuali conferme o smentite.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra pochi giorni assisteremo a uno speciale Xbox Developer_Direct, anche se non dovrebbero esserci novità legate a Halo.