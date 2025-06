Il franchise di One Piece non è mai stato così predominante nella scena mediatica mondiale come oggi, ed è normale quindi che tornerà anche un nuovo videogioco dedicato al manga di Eiichiro Oda.

Nonostante Luffy la sua ciurma non abbiano avuto lo stesso trattamento videoludico di saghe come Naruto o Dragon Ball, non sono mancati videogiochi a loro dedicati come il recente One Piece Odyssey, oppure World Seeker e i popolari Pirate Warriors. Tuttavia, è da un po' che i fan attendono un nuovo videogioco.

E forse non dovranno attendere così tanto perché, come riporta The Gamer, ad agosto potrebbe esserci il reveal di un nuovo videogioco su One Piece.

Il sito ufficiale del One Piece Day è stato recentemente aggiornato, rivelando gli annunci e gli eventi previsti per l'appuntamento che si terrà al Tokyo Big Sight il 9 e 10 agosto. La sezione più interessante del sito è indubbiamente quella intitolata semplicemente "Game".

Al momento, non ci sono dettagli specifici sul gioco, poiché la sezione mostra una mappa con la semplice scritta «coming soon», ovvero "in arrivo".

È plausibile che questo si riferisca all'annuncio del titolo e non a un lancio in quella data. Ciò nonostante, è una conferma chiara che c'è qualcosa di nuovo in lavorazione, il che è una notizia decisamente eccitante considerando il tempo trascorso dall'ultimo gioco inedito di One Piece.

Sarà interssante capire di che tipo di gioco si tratterà, stavolta. Potrebbe essere un progetto completamente nuovo, un sequel di World Seeker, Pirate Warriors, Odyssey o un altro titolo esistente di One Piece.

Il momento è propizio anche perché Netflix sta accelerando la promozione per la serie live-action dedicata, che arriverà prossimamente sulla piattaforma. Di recente, infatti, è stato mostrato l'atteso personaggio di Chopper che era uno dei dubbi più importanti da sciogliere vista la natura della produzione.